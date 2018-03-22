 Заступниця глави МЗС України закидає Угорщині ″імперське мислення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Заступниця глави МЗС України закидає Угорщині "імперське мислення"

Нинішній спротив угорського уряду мовним нормам закону про освіту в Україні заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль пояснює насамперед "імперським мисленням" угорської влади.

Заступниця глави МЗС України закидає Угорщині імперське мислення

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вбачає ознаки імперського мислення в політиці теперішнього уряду Угорщини щодо країн-сусідів, у тому числі, й щодо України. Про це вона заявила ввечері середи, 21 березня, в інтерв'ю українському телеканалу "Прямий".

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Зокрема, Зеркаль згадала розпад Австро-Угорської імперії в 1918 році та закріплений Сен-Жерменським договором 1919 року відхід частини її територій до інших країн. Говорячи про позицію нинішнього угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном, у тому числі, в питаннях, пов'язаних із угорською громадою в Україні, Зеркаль зазначила: "Це все - імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося територій від Угорщини, і де залишились угорці - все це болить".

Необхідність децентралізації на Закарпатті

Водночас Зеркаль висловилася за необхідність проведення децентралізації в місцях компактного проживання представників угорської громади в Україні. На практиці це має означати для громад деяких районів Закарпатської області можливість перебирати на себе "функції місцевого самоуправління". "Там цього не відбувається взагалі", - наголосила вона.

DW.COM

Будапешт і далі очікує від України повних законодавчих гарантій угорській меншині. Речник уряду Угорщини також прокоментував скасування закону Колесніченка-Ківалова. (07.03.2018)

Уряд Угорщини обіцяє повернутися до підтримки євроінтеграційних прагнень України в разі відтермінування набуття чинності мовних норм закону про освіту до 2023 року, каже глава угорського МЗС. (20.03.2018)

Останнім часом відносини між Києвом та Будапештом загострилися на тлі реформи системи освіти в Україні. Новий закон про освіту, який набрав чинності восени 2017 року, передбачає повний перехід навчання у всіх державних школах після початкових класів на українську мову. Зміни торкнуться, зокрема, і шкіл угорськомовної громади на Закарпатті.

Кульмінацією суперечки стала відмова Угорщини підтримувати проукраїнські ініціативи в Євросоюзі. Спроби порозуміння між українською владою та угорською меншиною в Україні щодо можливих змін до закону поки що не мали успіху. Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв повернутися до підтримки євроінтеграційних прагнень України урядом Угорщини лише в разі відтермінування набуття чинності мовних норм закону про освіту до 2023 року. У МЗС України відреагували на це звинуваченням в бік уряду Орбана в використанні суперечки з Києвом задля здобуття голосів на майбутніх виборах.
Дивитись відео 03:56

Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)  

Також за темою

Außenministerium Kiew

Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту 20.03.2018

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах.

Ukraine Klassenzimmer in Kiew

Україна консультуватиметься з угорською громадою щодо закону про освіту 06.02.2018

Українська влада обіцяє провести консультації з угорською громадою Закарпаття щодо імплементації мовних норм закону "Про освіту". За основу консультацій візьмуть рекомендації Венеціанської комісії.

Ukraine Außenminister Pavlo Klimkin

Україна надіслала закон про освіту до Венеціанської комісії 29.09.2017

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що закон "Про освіту" спрямований на розгляд Венеціанської комісії. Також міністр викликав українського посла в Угорщині для консультацій.

Докладно

Schiffe liegen im Hafen von Beira vor Anker Beira 27 09 2015 Beira Mosambik PUBLICATIONxINxGERxSU (Imago/photothek/T. Trutschel)

Сіли на мілину, або Чому потерпають українські моряки

Українські моряки змушені працювати на суднах іноземних компаній і в доволі небезпечних умовах.  

Африка може перетворитися на найбільшу зону вільної торгівлі світу

Африка може стати найбільшою зоною вільної торгівлі світу

Представники 44 африканських країн підписали угоду про створення континентальної зони вільної торгівлі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  