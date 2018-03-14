Застрелився керівник Миколаївського аеропорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

У Миколаєві поліція розпочала розслідування самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту, учасника антитерористичної операції (АТО) Владислава Волошина. Про самогубство 29-річного Волошина у неділю, 18 березня, повідомила обласна поліція Миколаївської області.



"Родина знаходилась вдома, разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У повідомленні також зазначається, що, за словами рідних, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані.

Волошин брав участь в АТО на Донбасі як бойовий льотчик у 2014-2015 роках, нагороджений орденом "За мужність", повідомляє агенція "Українські Новини".