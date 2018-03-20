Засновник Telegram: Ключі шифрування месенджера ФСБ не віддамо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

Засновник Telegram Павло Дуров не передаватиме Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ ключі для розшифровки листування користувачів месенджера. Про це він написав у вівторок, 20 березня, у своєму Twitter.

"Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані користувачів, не матимуть результату. Telegram відстоюватиме свободу і право на особисте життя", - наголосив Дуров.

Заява Дурова пов'язана з рішенням Верховного суду РФ від 20 березня. Судді відмовились скасовувати постанову ФСБ, за якою месенджер повинен розкрити ключі для дешифрування шести телефонних номерів. Міщанський суд Москви у жовтні 2017 року оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів.

Після вердикту найвищого судового органу РФ Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації". У месенджера є 15 днів на передачу необхідної інформації ФСБ. Після закінчення цього терміну при невиконанні вимог відомство може звернутися до суду для блокування Telegram.

33-річний Павло Дуров, який є одним з розробників соцмережі "ВКонтакте", залишив Росію у 2014 році. За оцінкою Forbes, його статки оцінюються у 1,7 мільярда доларів США.