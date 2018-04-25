 Засновник Telegram закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Засновник Telegram закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету

Через два тижні спроб заблокувати в Росії Telegram, під час яких "Роскомнагляд" обмежив доступ до мільйонів сторонніх сайтів, засновник месенджера закликав москвичів вийти на акцію протесту.

Павло Дуров закликав захистити свободу інтернету

Павло Дуров закликав захистити свободу інтернету

Засновник месенджера Telegram та соціальної мережі Vkontakte Павло Дуров закликав москвичів у понеділок, 30 квітня, вийти на мітинг за свободу інтернету. "Це історичний шанс для москвичів висловити спільну позицію. Післязавтра може бути вже пізно", - написав він у неділю, 29 квітня, на свій сторінці в Vkontakte. Узгоджений із мерією Москви мітинг, організатором якого є Лібертаріансmка партія Росії, почнеться о 14:00 в столиці РФ на проспекті Сахарова.

"Хтось скаже, що мітинг нічого не змінить. Це не так. Росія перебуває на роздоріжжі - повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси. Ваша активна участь може змінити хід історії", - заявив Дуров.

DW.COM

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Нагадаємо, "Роскомнагляд" вже майже два тижні намагається заблокувати Telegram в Росії. 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними "Роскомнагляду", інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями.

16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram. Через це "Роскомнагляд" обмежив доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). Серед заблокованих виявилися сервіси таких компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Тим часом, Telegram як і раніше продовжує працювати в Росії.
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