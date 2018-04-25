Засновник Telegram закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету

Засновник месенджера Telegram та соціальної мережі Vkontakte Павло Дуров закликав москвичів у понеділок, 30 квітня, вийти на мітинг за свободу інтернету. "Це історичний шанс для москвичів висловити спільну позицію. Післязавтра може бути вже пізно", - написав він у неділю, 29 квітня, на свій сторінці в Vkontakte. Узгоджений із мерією Москви мітинг, організатором якого є Лібертаріансmка партія Росії, почнеться о 14:00 в столиці РФ на проспекті Сахарова.

"Хтось скаже, що мітинг нічого не змінить. Це не так. Росія перебуває на роздоріжжі - повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси. Ваша активна участь може змінити хід історії", - заявив Дуров.

Нагадаємо, "Роскомнагляд" вже майже два тижні намагається заблокувати Telegram в Росії. 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними "Роскомнагляду", інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями.

16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram. Через це "Роскомнагляд" обмежив доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). Серед заблокованих виявилися сервіси таких компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Тим часом, Telegram як і раніше продовжує працювати в Росії.