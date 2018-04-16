Засновник Telegram: Блокування месенджера зашкодить нацбезпеці РФ

Рішення про блокування месенджера Telegram на території Росії знизить національну безпеку країни. Про це у понеділок, 16 квітня, заявив засновник Telegram Павло Дуров.

"Національна безпека Росії знизиться, оскільки частина особистих даних росіян перейде з нейтрального до РФ майданчика в контрольовані зі США WhatsApp та Facebook", - написав Павло Дуров у своєму акаунті в соцмережі "ВКонтакте".

Він зазначив, що терористична загроза в Росії залишиться на колишньому рівні, оскільки "екстремісти продовжать користуватися шифрованими каналами зв'язку - в інших месенджерах, або через VPN". За його словами, якість життя 15 мільйонів росіян погіршиться, "через те, що Telegram без VPN може бути часом недоступний".

"Ми вважаємо рішення про блокування антиконституційним і продовжимо відстоювати право на таємницю листування росіян", - заявив Дуров.

13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними "Роскомнагляду", інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями. 16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram.