Засновник Facebook виступить перед Конгресом США

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг погодився виступити перед Конгресом США, щоб пояснити ситуацію з витоком особистих даних користувачів. Про це повідомило знайоме зі справою джерело Reuters у вівторок, 27 березня. Компанія Facebook отримала листа-запрошення дати свідчення у той самий день. Речниця комітету палати представників з питань енергетики та торгівлі повідомила, що комітет і Facebook нині домовляються про точну дату і час візиту Цукерберга.

Водночас Цукерберг відмовився від аналогічного запрошення британських парламентарів. Замість себе Цукерберг планує направити до британського парламенту представника компанії. У британському парламентському комітеті з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту закликали Цукерберга переглянути своє рішення. Голова комітету Деміен Коллінз наголосив, що "Facebook має відповісти на багато запитань" і що керівники компанії в минулому не змогли дати відповідей.

Скандал уже завдав удару по капіталізації компанії. Акції Facebook 27 березня впали на 4,9 відсотка, а з 16 березня втратили майже 18 відсотків. Навколо компанії розгорівся скандал через те, що дані близько 50 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук Cambridge Analytica, фірми, яку Дональд Трамп найняв для дослідження та цільової агітації під час президентської кампанії 2016 року.