 Засновник Bellingcat: Росія атакуватиме розслідувачів MH17 за будь-якої нагоди | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.05.2018
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Європа

Засновник Bellingcat: Росія атакуватиме розслідувачів MH17 за будь-якої нагоди

Засновник групи розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс розповів DW, чому міжнародна слідча група лише через майже чотири роки після трагедії MH17 офіційно дійшла висновку щодо приналежності установки "Бук" армії Росії.

Niederlande Rekonstruktion MH17 (Reuters/M. Kooren)

DW: Bellingcat іще понад три роки тому, у 2014 році, дійшов висновку, що ракета, яка збила літак MH17 на Донбасі, належала російській 53-й бригаді у Курську. Чому, на вашу думку, міжнародній об'єднаній слідчій групі знадобилося так багато часу, щоб виявити це? Чому лише зараз вони розкривають цю інформацію?

Еліот Хіггінс: Я думаю, частково через те, що існує багато інформації, яку вони повинні перевірити наперед, і коли вони збирають докази для кримінальної справи, вони мають пройти набагато жортскіші процедури. Вони повинні мати дуже ретельний набір доказів, а також надійно їх зберігати, особливо у випадку з MH17. Адже в цьому випадку ми можемо бути впевнені, що російський уряд категорично виступає проти будь-яких доказів, які надаються. Слідчі мають бути на сто відсотків впевнені, що все, що вони представляють, цілком правильне, тому що одна помилка - і російський уряд притисне їх.

Der britische Journalist Eliot Higgins (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

Еліот Хіггінс: слідчі мають бути дуже ретельними, бо вони мають справу з Росією

Раніше ви посилалися на маркування "Бука" як доказ його російського походження. Але яким чином маркування "Бука" може слугувати доказом походження ракети? Чи можете ви пояснити, яким чином міжнародна спільна слідча група дійшла свого висновку?

Важливо пам'ятати, що ми не лише дивимося на один ракетний комплекс, а потім на інший зенітно-ракетий комплекс в Україні і кажемо, що вони однакові. Слідча група переглянула багато ракетних пускових установок з Росії та України, а також з інших країн. Те, що ви бачите, - це ціла сукупність багатьох збігів, які базуються на випадкових шматках пошкоджень, стертостях фарби, точних номерах та інших маркуваннях. Усі вони ідеально збігаються з тим, що ми бачимо в Росії. І якщо поглянете на будь-які інші ракетні комплекси, то ви не побачите такої ж кількості збігів. Більше одного або двох знайти важко.У нашому дослідженні їх було з десяток. І ймовірність того, що існують два такі однакові "Буки" з однаковими маркуваннями просто астрономічно низька. Особливо враховуючи обставини. Ми знаємо, що ця ракета супроводжувалася конвоєм, що рухався до кордону з Україною. Тож просто неймовірно, що десь у світі існує іще один ідентичний ракетний комплекс з таким самим маркуванням.

Міжнародна слідча група звернулася до громадськості з проханням надати свідчення чи докази у справі, якщо вони таке мають. Чи це означає, що слідчі у відчаї, бо не вистачає доказів? Чи чому, на вашу думку, вони це зробили?

Я не вважаю, що вони у відчаї. Я думаю, що вони просто намагаються зробити справу якнайкраще, тому що вони готуються до протистояння з Росією. І ми знаємо, що Росія намагатиметься використати будь-яку тактику. Тому, ви маєте розуміти, що слідчим потрібно якнайбільше свідків і доказів. Тому що Росія намагатиметься атакувати їх за будь-якої можливої нагоди і під будь-яким кутом. Тому навіть одна людина - це вже хороший свідок, який додасть щось нове до справи на цьому етапі.

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