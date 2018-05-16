Заручник Москви: боротьба за українського режисера Олега Сенцова

Після того, як український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років ув'язнення, 14 травня оголосив голодування, заклики звільнити його лунають дедалі гучніше. Правозахисники, політики, громадські діячі та митці, серед яких є також лауреатки Нобелівської премії Герта Мюллер (Herta Müller) та Світлана Алексієвич, вимагають посилити тиск на Росію для звільнення українського режисера.

Близько 350 активістів, правозахисників, письменників, учених, публіцистів і діячів культури звернулися у відкритому листі до уряду Німеччини з закликом зробити все можливе для того, щоб врятувати життя Сенцову і сприяти звільненню всіх українських політв'язнів. "Олег Сенцов не повинен стати жертвою політичного правосуддя в Росії", - йдеться у поширеному ЗМІ листі, адресованому канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) та міністру закордонних справ ФРН Гайко Маасу (Heiko Maas).

Відомі правозахисні організації, серед яких Human Rights Watch та Amnesty International теж закликають владу РФ звільнити Сенцова. Найвідоміша російська правозахисна організація "Меморіал", котра визнає його політичним в'язнем, також повторює вимоги негайного звільнення українського режисера.

"Доля Сенцова - це трагедія", наголошує керівник російського правозахисного центру "Меморіал" Олександр Черкасов. "Російські відомства більше не цікавить ця справа, а Україна недостатньо робить для того, щоб звільнити свого громадянина в Росії", - сказав він в інтерв'ю DW.

Російський суд у 2015 році засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. Немає ніяких доказів у "терористичній справі" проти Сенцова, - визнає Олександр Черкасов, і не приховує, що вважає докази військового суду вигаданими.

Акція на підтримку Сенцова у Києві

Схожої думки дотримується й режисер, голова громадської організації російських кінематографістів "Кіносоюз" Олексій Попогребський. Він розповідає, що його асоціація нині з'ясовує, що ще можна зробити, щоб домогтися, приміром, "помилування" Сенцова. "Але, на жаль, ми не юристи, а кінематографісти", - каже він.

Європейська кіноакадемія збирає гроші, щоб підтримати дружину Сенцова та двох дітей. Велика увага до цієї справи у світі посилює тиск на Кремль. Утім, складно спрогнозувати реакцію Москви на це, вважає Олексій Попогребський. "Можливо також, що ситуація погіршиться", - не виключає він.

Митці з різних країн долучилися до закликив звільнити українського режисера, на фото - Джонні Депп

Через кілька тижнів в Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу. Якщо здоров'я Сенцова різко погіршиться, то це може затьмарити цю подію. Іноземні гості, знаменитості або спортсмени можуть вирішити не їхати до Росії.

Після початку голодування Сенцова багато ЗМІ в різних країнах світу повідомили про його справу. Олега Сенцова знають на Заході через його художній фільмом "Геймер", де показано життя азартного підлітка. Зйомки свого другого фільму в 2014 році він відклав, щоб взяти участь в Євромайдані.

Правозахисник Черкасов сумно констатує: "Сенцов - добре відомий, але є й інші випадки, менш відомі". Коли Сенцов оголосив голодування він також висунув вимогу до російської влади звільнити 64 українських політв'язнів.