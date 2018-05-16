 Заручник Москви: боротьба за українського режисера Олега Сенцова | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2018

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Україна

Заручник Москви: боротьба за українського режисера Олега Сенцова

Міжнародний тиск на Москву посилюється, щоб звільнити засудженого російським судом українського режисера Олега Сенцова, який голодує з середини травня.

Звільнити Олега Сенцова вимагають по всьому світу

Звільнити Олега Сенцова вимагають по всьому світу

Після того, як український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років ув'язнення, 14 травня оголосив голодування, заклики звільнити його лунають дедалі гучніше. Правозахисники, політики, громадські діячі та митці, серед яких є також лауреатки Нобелівської премії Герта Мюллер (Herta Müller) та Світлана Алексієвич, вимагають посилити тиск на Росію для звільнення українського режисера.

Близько 350 активістів, правозахисників, письменників, учених, публіцистів і діячів культури звернулися у відкритому листі до уряду Німеччини з закликом зробити все можливе для того, щоб врятувати життя Сенцову і сприяти звільненню всіх українських політв'язнів. "Олег Сенцов не повинен стати жертвою політичного правосуддя в Росії", - йдеться у поширеному ЗМІ листі, адресованому канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) та міністру закордонних справ ФРН Гайко Маасу (Heiko Maas).

 Відомі правозахисні організації, серед яких Human Rights Watch та Amnesty International теж закликають владу РФ звільнити Сенцова. Найвідоміша російська правозахисна організація "Меморіал", котра визнає його політичним в'язнем, також повторює вимоги негайного звільнення українського режисера.

"Доля Сенцова - це трагедія", наголошує керівник російського правозахисного центру "Меморіал" Олександр Черкасов. "Російські відомства більше не цікавить ця справа, а Україна недостатньо робить для того, щоб звільнити свого громадянина в Росії", - сказав він в інтерв'ю DW.

Російський суд у 2015 році засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. Немає ніяких доказів у "терористичній справі" проти Сенцова, - визнає Олександр Черкасов, і не приховує, що вважає докази військового суду вигаданими.

Акція на підтримку Сенцова у Києві

Акція на підтримку Сенцова у Києві

Схожої думки дотримується й режисер, голова громадської організації російських кінематографістів "Кіносоюз" Олексій Попогребський. Він розповідає, що його асоціація нині з'ясовує, що ще можна зробити, щоб домогтися, приміром, "помилування" Сенцова. "Але, на жаль, ми не юристи, а кінематографісти", - каже він.

Європейська кіноакадемія збирає гроші, щоб підтримати дружину Сенцова та двох дітей. Велика увага до цієї справи у світі посилює тиск на Кремль. Утім, складно спрогнозувати реакцію Москви на це, вважає Олексій Попогребський. "Можливо також, що ситуація погіршиться", - не виключає він. 

Світові митці долучилися до закликив звільнити українського режисера

Митці з різних країн долучилися до закликив звільнити українського режисера, на фото - Джонні Депп

DW.COM

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває у в'язниці в Росії, з середини травня проводить безстрокове голодування. Європейська кіноакадемія випустила звернення "Не дайте Олегу померти!" (25.05.2018)

Від російської влади очікують звільнення ув'язнених українців, у тому числі режисера Олега Сенцова та представників кримських татар, наголошують у Євросоюзі. (26.05.2018)

Через тривале переохолодження у незаконно засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова погіршився стан здоров'я, повідомив його адвокат. (16.11.2017)

 

Через кілька тижнів в Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу. Якщо здоров'я Сенцова різко погіршиться, то це може затьмарити цю подію. Іноземні гості, знаменитості або спортсмени можуть вирішити не їхати до Росії.

Після початку голодування Сенцова багато ЗМІ в різних країнах світу повідомили про його справу. Олега Сенцова знають на Заході через його художній фільмом "Геймер", де показано життя азартного підлітка. Зйомки свого другого фільму в 2014 році він відклав, щоб взяти участь в Євромайдані. 

Правозахисник Черкасов сумно констатує: "Сенцов - добре відомий, але є й інші випадки, менш відомі". Коли Сенцов оголосив голодування він також висунув вимогу до російської влади звільнити 64 українських політв'язнів. 

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


DW.COM

Українські політв'язні в Росії

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політив'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW. (17.05.2018)  

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