Загроза для свободи ЗМІ в Чехії: олігархи посилюють контроль

Східноєвропейські країни-члени ЄС демонструють невтішний стан справ зі свободою слова та ЗМІ. Найгірша ситуація у цьому плані спостерігається в Угорщині та Польщі. В Угорщині, де вже багато років поспіль керує уряд ультранаціоналіста Віктора Орбана, ухвалили закони, що істотно обмежують свободу суспільно-правових ЗМІ. Крім того, там закривають опозиційні видання. Польська правляча партія "Право і справедливість" Ярослава Качинського всупереч вимогам ЄС, теж обмежила свободу суспільно-правових ЗМІ.

Порушення свободи преси вже не раз ставали предметом суперечок між Брюсселем з одного боку та Будапештом і Варшавою з другого. Та останнім часом спостерігалося істотне погіршення свободи ЗМІ в сусідній Чехії. У цьогорічному індексі свободи ЗМІ міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Чехія опустилися одразу на 11 сходинок, посівши 34 місце. Хоч ситуація щодо захисту прав та свобод журналістів у Чехії значно краща, ніж у сусідніх Польщі та Угорщині, але підстави для стурбованості є.

"Бовдури, кізяки й лайно"

Те, що чеський президент Мілош Земан продемонстрував під час прес-конференції у жовтні 2017 року, стало символом нових відносин між політиками та ЗМІ у Чеській Республіці. Виступаючи перед камерами журналістів, Земан вихвалявся, тримаючи в руках муляж автомата АК-47. Там, де в автомата зазвичай міститься магазин для набоїв, муляж прикрашала пляшка улюбленого лікеру Земана Becherovka. Дуло оздобив напис "na novinářů", тобто "(для полювання) на журналістів".

Президент Чехії Мілош Земан не раз дозволяв собі зневажливі висловлювання в бік журналістів

"Репортери без кордонів" назвали цю торішню витівку Земана, інцидентом, який "важко уявити". Крім того, для них такий випадок став разючим доказом реальної загрози свободи ЗМІ у Чехії. "Роздмухувати ненависть та зневагу до журналісток та журналістів саме під час зростання впливу популістських сил - гра з вогнем. На жаль, ми спостерігаємо це і в країнах Європейського Союзу", - зазначили автори нинішнього індексу свободи ЗМІ.

І це був далеко не перший випадок, коли президент Земан ображав журналістів. Багато років тому в розмові з репортером видання MF Dnes він розподілив журналістів на дві категорії: з одного боку "журналістські шльондри", а з другого - "самовпевнені телепні". Ще зневажливіше щодо працівників ЗМІ він висловився в ефірі приватного телеканалу Prima: "Журналісти - бовдури, кізяки та лайно".

Коли бізнесмени стають медіа-магнатами

Але в погіршенні оцінки Чехії відіграв ще один, можливо, значно вагоміший фактор. "Рівень концентрації власності ЗМІ став критичним, починаючи від 2008 року, відколи нові олігархи стали завдяки своїм статкам скуповувати щоденні видання задля збільшення свого впливу", - так ситуацію в країні прокоментували "Репортери без кордонів". Серед наведених ними імен фігурує й чеський мільярдер Андрей Бабіш, котрий нині виконує обов'язки прем'єра. Останньому належить "одне з найвпливовіших видань Чеської Республіки", зазначають у організації.

Сам Бабіш, котрий є словаком за походженням, посідає друге місце у списку найбагатших людей Чехії. Йому належить зокрема корпорація Agrofert, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування. Крім того, 2013 року бізнесмен-політик придбав медійну компанію Mafra. Завдяки цьому Бабіш отримав контроль над двома найвідомішими щоденними виданнями країни - Lidové noviny та MF Dnes. Згодом, коли Бабіш став віце-прем'єром та міністром фінансів, у народі його охрестили "Бабішконі", натякаючи на аналогію з кар'єрою Сільвіо Берлусконі в Італії.

Андрей Бабіш - бізнесмен, політик, медіамагнат. У народі більш відомий як "Бабішконі"

Та Бабіш був не першим чеським багатієм, котрий вирішив привласнити кілька ЗМІ. Дорогу до ЗМІ чеським товстосумам проторував Зденек Бакала. Йому належать вугільні компанії OKD та ČMD на північному сході країни. Бакала вважається одним із найбагатших чехів. 2017 року в рейтингу мільярдерів Forbes, Бакала посів 10-те місце, навіть попри значні втрати, котрих він зазнав у вугільному бізнесі. 2006 року цей бізнесмен придбав тижневик Respekt, а 2008 року перекупив у німецької медійної групи Handelsblatt видання Economia та низку фахових видань.

Інші чеські мільярдери теж вирішили активізуватися в медійному бізнесі. Коли 2014 року німецько-швейцарська медійна компанія Ringier Axel Springer задумала піти з чеського ринку, продавши бульварні видання Blesk und Aha, їхнім новим власником стала чеська компанія Czech News Center. Половина цієї компанії належить Даніелу Кретінськи. Останній посідає п'яте місце в переліку найбагатших чеських олігархів.

Наступного року німецька група видань Passau продала свій бізнес у Чехії компанії Penta Investments. Остання, хоч і зареєстрована на Кіпрі, однак належить чеському мільярдеру Мареку Доспіві, який посідає дев'яте місце у рейтингу багатіїв Forbes. Унаслідок цієї операції під контроль чеських олігархів потрапила остання щоденна газета Deník.

Невтішне майбутнє

Попри все перелічене Чехія посідає 34 місце у цьорічному індексі свободи ЗМІ. Партнери Чехії у клубі "Вишеградська четвірка" Угорщина та Польща посідають 73 та 58 місця відповідно. Крім вже наведених проблем, ситуацію в Угорщині та Польщі погіршують і факти підтримки близьких до уряду ЗМІ розміщенням у них реклами державними підприємствами. Це теж позначилося на негативній оцінці аналітиками "Репортерів без кордонів" цих двох східноєвропейських країн.

Утім, перелічені проблеми зі ЗМІ в Польщі та Угорщині можна значно простіше виправити. Принаймні, це може статися в разі зміни влади в цих двох країнах. Натомість, прихід до влади нового уряду в Празі не призведе до жодних змін у ситуації з розподілом власності на медійному ринку Чехії.

Тим часом концентрація чеських ЗМІ в руках кількох багатіїв триває. Буквально кілька тижнів тому стало відомо, що компанія Czech Media Invest Даніела Кретінськи придбала за 73 мільйони євро чеські, польські та румунські радіокомпанії, що належали французькій медіа-групі Lagardére. Тож у довгостроковій перспективі зростання концентрації ЗМІ в руках олігархів у Чехії може мати значно негативніші наслідки, ніж те, що спостерігається в Угорщині та Польщі.