Заворушення в індійському Кашмірі: щонайменше 16 загиблих

У індійському Кашмірі спостерігається загострення ситуації. У неділю, 1 квітня, сталися збройні зіткнення між бойовиками та індійськими силовиками. Під час операції індійських сил безпеки проти бойовиків, що проводиться у трьох селах поблизу міста Срінагар, загинуло щонайменше троє силовиків та 11 бойовиків, повідомили в прес-службі сил безпеки штату, інформує агенція AFP.
Крім того, індійська поліція відкрила вогонь по цивільних, котрі вийшли на акцію протесту в південній частині штату. Учасники багатотисяних антиіндійських акцій протесту жбурляли в поліцейських каміння та викрикували антиурядові гасла. Через ескалацію ситуації місцева влада розпорядилася закрити 2 квітня всі школи у місті Срінагар.
Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина мешканців штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою зброї домогтися виходу зі складу Індії. У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель вже десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі.
Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією. Влада Пакистану й цього разу різко засудила дії індійської влади в Кашмірі.
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
Кіпр
У 1974 році Туреччина вторглася на Кіпр у відповідь на спробу перевороту задля об’єднання острову із Грецією. Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру та визнану у світі Республіку Кіпр на півдні країни, де проживають етнічні греки. Лідери двох територій проводять складні переговори щодо возз’єднання і висловили сподівання на вирішення конфлікту цього року.
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
Кашмір
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Від Кашміру до Донбасу: світ заморожених конфліктів
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Автор: Чейз Вінтер, Анна Чорноус