Жінки у Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем

Жінки у Саудівській Аравії з неділі, 24 червня, можуть керувати автомобілем і стають повноправними учасницями дорожнього руху. Указ про це підписав у 2017 році король Салман ібн Абдель Азіз Аль Сауд. Жінкам також дозволяється управляти вантажівками і мотоциклами.

З метою видачі водійських посвідчень жінкам були відкриті спеціальні автошколи. Уже на початку червня жінки стали отримувати водійські права.

Саудівська Аравія до останнього часу залишалася єдиною країною в світі, де кермувати автомобілем мали право тільки чоловіки. Заборона фактично діяла з 1990 року, хоча і не була прописана у місцевих законах.

Модернізувати Саудівську Аравію прагне принц-наступник Мухамад ібн Салман. Він уже представив стратегію Vision 2030 щодо реформування економіки та суспільного життя країни. Раніше жінкам, зокрема, дозволили відвідувати футбольні матчі і служити в армії.