 Жінки у Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Жінки у Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем

З 24 червня мешканки Саудівської Аравії можуть сідати за кермо, не побоюючись покарань. Раніше жінкам в країні дозволили відвідувати футбольні матчі та служити в армії.

Saudi-Arabien - Frauen am Steuer (picture-alliance/dpa/A. Yosri)

Жінки у Саудівській Аравії з неділі, 24 червня, можуть керувати автомобілем і стають повноправними учасницями дорожнього руху. Указ про це підписав у 2017 році король Салман ібн Абдель Азіз Аль Сауд. Жінкам також дозволяється управляти вантажівками і мотоциклами.

З метою видачі водійських посвідчень жінкам були відкриті спеціальні автошколи. Уже на початку червня жінки стали отримувати водійські права.

Саудівська Аравія до останнього часу залишалася єдиною країною в світі, де кермувати автомобілем мали право тільки чоловіки. Заборона фактично діяла з 1990 року, хоча і не була прописана у місцевих законах.

Модернізувати Саудівську Аравію прагне принц-наступник Мухамад ібн Салман. Він уже представив стратегію Vision 2030 щодо реформування економіки та суспільного життя країни. Раніше жінкам, зокрема, дозволили відвідувати футбольні матчі і служити в армії.

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