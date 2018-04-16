Жовтий сигнал світлофора: як це працює в Європі

Після кривавого ДТП у Кривому Розі українська влада замислилась, чи не скасувати жовтий сигнал світлофора, посилаючись на досвід інших країн. Як застосовують жовтий сигнал в Європі, з'ясовувала DW.
Про можливість скасування жовтого сигналу світлофора в Україні заговорили після масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі, в якій загинули дев'ятеро людей і 25 травмовані.
Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що уряд розглядає можливість скасувати в Україні жовтий сигнал світлофора через те, що багато водіїв його неправильно трактують, через що стаються ДТП з людськими жертвами. Лавренюк у своєму Facebook запевнив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман уже доручив МВС Національній поліції та Укравтодору опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора і додав, що багато країн у світі відмовляються від цього сигналу.
Утім, у коментарі DW Лавренюк уточнив, що нині урядовці тільки мають намір вивчити досвід інших країн щодо застосування миготливого жовтого сигналу світлофора та вирішити, відмовлятися від нього чи ні. Серед тих країн, де жовтого на світлофорах немає, він називає Румунію, Нідерланди та Францію. "Ну, в них не те, що повально скасували, але подекуди уже встановлюються нові світлофори, на яких є тільки червоне та зелене світло", - заявив Лавренюк.
Жовтий в Європі
Однак теза про відмову багатьох країн від жовтого миготливого сигналу далека від реальності. Зокрема, у розділі "Безпека дорожнього руху" на сайті Європейської комісії оприлюднено інформацію щодо застосування світлофорів у різних країнах ЄС. Проте у жодній зі згаданих там держав не йдеться про відмову від миготливого жовтого.
У багатьох країнах Євросоюзу водій має зупинитися на жовтий за винятком ситуації, коли він перебуває вже надто близько до обмежувальної лінії та раптова зупинка не є безпечним маневром. Така практика діє, приміром, у Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії та Угорщині. В Ірландії можна проїхати на миготливий жовтий, однак за умови, що це не заважає безпеці руху, а в разі потреби - водій має поступитися дорогою.
Що стосується Німеччини, то миготливий жовтий на перехрестях фактично прирівнюється до червоного. Відповідно водій має зупинитися.
Тривалість жовтого сигналу у ФРН при перемиканні світлофора з зеленого на червоний сигнал, як пояснив DW експерт з Німецького клубу автомобілістів (ADAC) Йоганнес Бос (Johannes Boos), залежить від максимально дозволеної швидкості. Це три секунди при 50 км/годину, чотири - при 60 км/годину та п'ять секунд при швидкості 70 км/годину.
"Таким чином, це має допомогти уникнути зіткнень з автомобілем, який їде попереду, що може статися за умови раптової зміни із зеленого на червоний. Тому скасування жовтого сигналу світлофора є небажаним", - зазначив Бос. Він додав, що у Німеччині при перемиканні світлофора з червоного на зелений жовтий сигнал триває одну секунду.
Більше часу для жовтого?
Тим часом деякі європейські експерти взагалі вважають жовтий сигнал світлофора запорукою безпеки на дорогах. Зокрема, за даними останнього дослідження Dutch transport consultancy, збільшення тривалості такого сигналу світлофора матиме позитивний ефект на безпеку дорожнього руху. Мовляв, якщо жовтий надто короткий, чимало водіїв вважають, що можуть "проскочити", проте по факту часто проїжджають на червоний.
На думку дослідників, якщо у шофера буде більше часу на роздуми, він радше зробить вибір на користь безпечного маневру. Свої висновки експерти підтверджують цифрами. Зокрема, за даними Dutch transport consultancy, завдяки додатковому часу кількість водіїв, які проїжджають на червоний, зменшилася на 50 відсотків.