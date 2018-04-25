Життя без пластику: це реально!

Понад два роки тому розташовані в акваторії Північного моря німецькі острови Фер і Хооге вирішили жити без пластику. Тоді їхні мешканці взялися за реалізацію проекту під назвою "Тренд "Без пластику" ("Plastikfrei wird Trend"). Що ж змінилося відтоді, як території двох північно-фризских островів, що входять до складу федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, оголосили зоною, де практично не використовується пластмаса? Яких успіхів досягли учасники проекту, ініційованого екологічною організацією BUND (Спілка охорони довкілля та природи Німеччини)?

Будинок, де майже все - натуральне

Ця схожа на рибальську хатину колоритна споруда з очеретяною стріхою та палісадником перед ґанком притулилася в самому центрі курортного містечка Вік-ауф-Фер на острові Фер. У її зовнішності проглядається традиційна архітектура північних фризів. Кілька років тому будівлю повністю реставрували і тепер вона має гордий статус місцевої визначної пам'ятки, незмінно приваблюючи туристів.

Будиночок з очеретяною стріхою в Віке-ауф-Фер

Втім, будиночок відомий і тим, що в ньому не знайдеш жодного предмета побуту або декору, виготовленого з матеріалів штучного походження: ложки і виделки тут - тільки з високоякісної сталі, тарілки і чашки - з порцеляни, склянки - зі скла, статуетки - з дерева або глини, торбинки для покупок - з натуральної тканини. Виняток становлять електрочайники, телевізори та інші побутові прилади, корпуси яких незмінно виробляються з пластмаси, а також ковдри та подушки, наповнені синтетичним волокном, що оптимально підходить для алергіків.

Утім, будівля в центрі містечка - лише один з 46 розташованих на острові Фер зразково-показових будинків для відпочивальників, де практично немає предметів із пластмаси. Загалом в них налічується 250 квартир. Кілька подібних апартаментів вже є й на Хооге. Ідея відмовитися від пластику в інтер'єрі на користь екологічних матеріалів належить подружжю Вебер. Інґрід (Ingrid Weber) і Рольф Вебер (Rolf Weber) керують нерухомістю на острові Фер. "Коли тут стартував проект "Тренд "Без пластику", ми з дружиною вирішили приєднатися до нього й запропонували власникам нерухомості, котру винаймають туристи, відмовитися від використання в таких апартаментах пластмаси та інших штучних матеріалів. І жоден з інвесторів від нашої пропозиції не відмовився - навіть попри те, що це вимагало чималих вкладень ", - розповідає в розмові з DW Рольф Вебер.

"Ні" - відходам із пластику

Як розповіла в інтерв'ю DW співробітниця організації BUND Анджела Отт (Angela Ott), за два з гаком роки після старту проекту "Тренд "Без пластика" на островах Фер і Хооге багато що змінилося на краще. Приміром, для упаковки продуктів замість поліетиленових пакетів у місцевих супермаркетах пропонуються екологічні паперові та матер'яні сумки. А відходи з пластику, розкидані на міських вулицях або на лоні природи - це взагалі тепер велика рідкість. На пляжах встановлені спеціальні сміттєзбірники для пластикової тари, що згодом йде на переробку.

Анджела Отт перевіряє контейнер для збору пластику на одному з пляжів острова Фер

За словами Анжели Отт, представники BUND спільно з групами скаутів та інших учасників проекту систематично проводять моніторинг прибережних зон і пляжів щодо наявності пластикового сміття та визначають його джерела. Нині розробляється сайт, де публікуватимуть отримані в результаті таких акцій дані. У проекті беруть участь і торгові мережі, і туристичні агентства, і школи, і судноплавні компанії, і рибалки. На островах Фер та Хооге також регулярно проводять інформаційні вечори, під час яких екологи виступають з лекціями та презентаціями на тему захисту природи.

Починаючи з червня до проекту "Тренд "Без пластику" приєднаються і кав'ярні формату "кава з собою". У якості тесту там пропонуватимуть каву не в одноразових пластикових чашках, а в керамічних для багаторазового використання. І якщо такий експеримент себе виправдає, то в перспективі він стане звичною практикою. "Людина сама себе губить, широко використовуючи предмети з пластику. У морях і океанах утворюються цілі острови з пластмасових пляшок. У водах самого тільки Північного моря щорічно виявляють 20 тисяч тонн сміття, більша частина якого - пластик. Ми маємо покласти цьому край", - стверджує Рольф Вебер.

Німеччина - поки не взірець

На сьогодні відмова від пластику - тенденція світового масштабу. Приміром, британський уряд обіцяє вже цього року заборонити продаж пластикових трубочок для напоїв, а також ватних паличок з пластиковою основою.

Велика мережа супермаркетів Iceland у Великобританії першою в світі відмовляється від пластикової упаковки для всіх своїх товарів. Крок за кроком тут виводять з обігу пластикові лотки і підкладки для готової їжі, замінюючи їх на упаковку з переробленої деревної маси. Відтак на черзі пластикові пакети, на зміну яким прийдуть торбинки з паперу. Тривають пошуки альтернативи пластиковим пляшкам. Тим часом вже повністю виключені з асортименту одноразові пластикові трубочки-соломки для напоїв. Добровільну відмову від них з початку травня 2018 року анонсували в Великобританії і представники мережі McDonald's. До аналогічних кроків вдаються багато великих мереж ресторанів і барів, а також організатори музичних фестивалів.

Сміттєзвалище в Німеччині

Деякі німецькі супермаркети і універмаги теж уже відмовилися від пластикових пакетів і пропонують тепер пакети зі щільного паперу та полотняні сумки. Однак Німеччина в цьому плані - поки далеко не взірець. Як показують дослідження, за рік середньостатистичний німець залишає по собі в цілому 37 кілограмів пластикового сміття. Це - на шість кілограмів більше, ніж в середньому в Євросоюзі. У масштабах ЄС гірші, ніж у ФРН, показники мають лише три країни - Ірландія (61 кілограм сміття на людину), Люксембург (52 кілограми) та Естонія (46,5 кілограма). Найкращі показники має Хорватія. На одного жителя цієї балканської країни припадає всього 12,4 кілограма пластикових відходів на рік.