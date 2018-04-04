Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео)

Україна проігнорувала численні вимоги Євросоюзу скасувати електронні декларації для активістів. Як тепер реагуватиме ЄС?
В Брюсселі обурені: "Україна чує меседж ЄС, але не дослухається до нього, вони глухі"…
DW довідалася про наслідки, до яких може вдатися ЄС у разі нескасування е-декларацій для активістів:
І представники Єврокомісії, і євродепутати не приховують роздратування невиконанням Києвом обіцянки. Напередодні парламент України змарнував останню нагоду звільнити антикорупціонерів від подання е-декларацій. (23.03.2018)