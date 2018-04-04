 Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2018
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Політика й суспільство

Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео)

Україна проігнорувала численні вимоги Євросоюзу скасувати електронні декларації для активістів. Як тепер реагуватиме ЄС?

Symbolbild EU Ukraine (picture-alliance/dpa)

В Брюсселі обурені: "Україна чує меседж ЄС, але не дослухається до нього, вони глухі"…

DW довідалася про наслідки, до яких може вдатися ЄС у разі нескасування е-декларацій для активістів: 


 

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Е-декларації для громадських активістів: у ЄС роздратовані невиконаною обіцянкою

І представники Єврокомісії, і євродепутати не приховують роздратування невиконанням Києвом обіцянки. Напередодні парламент України змарнував останню нагоду звільнити антикорупціонерів від подання е-декларацій. (23.03.2018)  

Євродепутат про реформи в Україні: Ми очікували зовсім іншого

Чи готує ЄС жорстку реакцію на небажання Верховної Ради скасувати е-декларації для громадських активістів і кому вигідний конфлікт між головними антикорупціонерами, - інтерв’ю DW з євродепутатом Пятрасом Ауштрявічюсом. (06.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018)  

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