Е-декларації для активістів-антикорупціонерів все ще залишаються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018

Верховна Рада України у четвер, 22 березня, не проголосувала за законопроекти, які скасовують або відкладають термін подання електронних декларацій представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати України не дали 226 мінімально необхідних голосів для включення до порядку денного та розгляду трьох відповідних законопроектів.

Спікер парламенту Андрій Парубій неодноразово ставив на голосування включення законопроектів до порядку денного. Йдеться, зокрема, про законопроект, яким пропонується скасування необхідності подавати е-декларації членам громадських рад при органах державної влади, фізичним особам, які отримують технічну допомогу на боротьбу з корупцією, представникам громадських організацій, які займаються підготовкою пропозицій щодо формування і реалізації такої політики в Україні. Також парламентарі не проголосували два законопроекти, якими пропонується відкласти зобов'язання подавати е-декларації для цих категорій громадян на 1 рік і 3 місяці відповідно.

Відповідно до чинного закону про запобігання корупції, зазначені особи повинні до 1 квітня подати електронній декларації.

Нагадаємо, 23 березня минулого року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій, а також їхніх підрядників з 2018 року подавати електронні декларації, ухваливши зміни до закону про електронне декларування. Цей закон, незважаючи на гостру критику представниками громадянського суспільства та міжнародних організацій, підписав і президент України Петро Порошенко. Він потім пообіцяв "розв'язати ситуацію" шляхом подання законопроекту про зміни антикорупційного закону.

У липні 2017 року Порошенко таки подав законопроекти, однак вони мають на меті замінити електронне декларування для громадських активістів на жорстку фінансову звітність. Вони наразилися на критику правозахисників і міжнародної спільноти як такі, що істотно обмежують діяльність громадських організацій в Україні. 16 березня Венеціанська комісія оприлюднила свій експертний висновок щодо цих законопроектів, у якому заявила, що жорсткі вимоги до фінансової звітності щодо громадських організацій у поєднанні з суворими санкціями матимуть руйнівний вплив на громадянське суспільство в Україні. Експерти також закликали українську владу до 1 квітня скасувати вимогу до антикорупційних активістів подавати електронні декларації.