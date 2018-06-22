 Ефект доміно: Австрія готова діяти аналогічно ″плану Зеегофера″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ефект доміно: Австрія готова діяти аналогічно "плану Зеегофера"

Уряд Австрії підтримує ідеї глави німецького МВС щодо посилення міграційної політики. Відень порушуватиме це питання на загальноєвропейському рівні під час головування в Раді ЄС.

Себастіан Курц (ліворуч) та Горст Зеегофер сходяться у поглядах на міграційну політику

Себастіан Курц (ліворуч) та Горст Зеегофер сходяться у поглядах на міграційну політику

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що його уряд готовий ужити аналогічних до запропонованих у Німеччині главою МВС Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) заходів щодо посилення прикордонного контролю. Ідеться про відмову у в'їзді на територію країни шукачам притулку, які зареєстровані в інших державах ЄС. Якщо ФРН запровадить пропоновані Зеегофером заходи на німецько-австрійському кордоні, то це викличе аналогічні дії з боку Відня, зокрема на перевалі Бреннер на австрійсько-італійському кордоні, та в інших місцях, заявив Курц в інтерв'ю німецькому виданню Bild, фрагменти якого оприлюднено в п'ятницю, 22 червня.

DW.COM

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер обіцяє "повернути панування права і порядку" самотужки, якщо лідери ЄС не домовляться щодо міграційної політики.

Розбіжності між канцлеркою ФРН та головою МВС щодо питань міграційної політики можуть призвести до розпаду урядової коаліції. DW - про суть суперечки і її можливі наслідки. (14.06.2018)

Поліція Німеччини та Австрії розпочала спільний контроль на спільному та австрійсько-італійському кордонах. За даними правоохоронців, нелегальні мігранти дедалі частіше вдаються до ризику, який загрожує життю. (01.06.2018)

"Мусимо потурбуватися про те, щоб нелегальні мігранти взагалі не потрапляли до ЄС, тоді б нам не був потрібен контроль на внутрішньоєвропейських кордонах", - цитує Курца агенція Reuters. Він вважає, що "план Зеегофера" може спричинити позитивний ефект, зокрема, відлякати нелегалів, оскільки вони зрозуміють, що легко потрапити до Німеччини, Швеції чи Австрії не вдасться. Наймолодший керівник уряду в ЄС наголосив, що тема посилення зовнішніх кордонів Євросоюзу стане одним з завдань Австрії, яка незабаром на півроку перебере головування в Раді ЄС, зазначає AFP.

Загалом Курц підтримує ідею глави німецького МВС щодо посилення міграційної політики - остання спричинила в Німеччині урядову кризу. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Зеехофер має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

24 червня лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання міграційної політики. Спочатку планувалося, що в саміті візьмуть участь лише країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Про свою участь у зустрічі заявили вже 11 країн ЄС.

Дивитись відео 03:28
Now live
03:28 хв

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців

Аудіо й відео до теми

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців  

Також за темою

Deutschland PK Innenminister Horst Seehofer in Berlin

Зеегофер пообіцяв діяти, якщо лідери ЄС не домовляться щодо біженців 22.06.2018

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер обіцяє "повернути панування права і порядку" самотужки, якщо лідери ЄС не домовляться щодо міграційної політики.

Deutschland Angela Merkel im Bundestag

Анґела Меркель може втратити посаду через кризу біженців (відео) 18.06.2018

Німецька канцлерка, яка користується авторитетом у світі, може втратити посаду, яку обіймає 13 років, через протистояння у внутрішній політиці. Сестринська партія ХСС проти політики Меркель щодо шукачів притулку.

Griechenland Flüchtlinge auf der Balkanroute

Чи врятує Албанія Анґелу Меркель? 22.06.2018

За наявною інформацією, Албанія може відкрити у себе центри прийому біженців, які прямують до ЄС. Це б значно зміцнило хиткі політичні позиції канцлерки ФРН Анґели Меркель.

Докладно

default

Чи врятує Албанія Анґелу Меркель?

Албанія може відкрити у себе центри прийому біженців. 

Ключові програмні заяви Трамп традиційно робить у Twitter

Трамп погрозив митом на імпорт автомобілів з ЄС

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  