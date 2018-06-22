Ефект доміно: Австрія готова діяти аналогічно "плану Зеегофера"

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що його уряд готовий ужити аналогічних до запропонованих у Німеччині главою МВС Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) заходів щодо посилення прикордонного контролю. Ідеться про відмову у в'їзді на територію країни шукачам притулку, які зареєстровані в інших державах ЄС. Якщо ФРН запровадить пропоновані Зеегофером заходи на німецько-австрійському кордоні, то це викличе аналогічні дії з боку Відня, зокрема на перевалі Бреннер на австрійсько-італійському кордоні, та в інших місцях, заявив Курц в інтерв'ю німецькому виданню Bild, фрагменти якого оприлюднено в п'ятницю, 22 червня.

"Мусимо потурбуватися про те, щоб нелегальні мігранти взагалі не потрапляли до ЄС, тоді б нам не був потрібен контроль на внутрішньоєвропейських кордонах", - цитує Курца агенція Reuters. Він вважає, що "план Зеегофера" може спричинити позитивний ефект, зокрема, відлякати нелегалів, оскільки вони зрозуміють, що легко потрапити до Німеччини, Швеції чи Австрії не вдасться. Наймолодший керівник уряду в ЄС наголосив, що тема посилення зовнішніх кордонів Євросоюзу стане одним з завдань Австрії, яка незабаром на півроку перебере головування в Раді ЄС, зазначає AFP.

Загалом Курц підтримує ідею глави німецького МВС щодо посилення міграційної політики - остання спричинила в Німеччині урядову кризу. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Зеехофер має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

24 червня лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання міграційної політики. Спочатку планувалося, що в саміті візьмуть участь лише країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Про свою участь у зустрічі заявили вже 11 країн ЄС.