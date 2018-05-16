 Ердоган просить турків у Європі підтримати його ″рекордним числом голосів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Ердоган просить турків у Європі підтримати його "рекордним числом голосів"

У Сараєві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з передвиборною промовою, звертаючись до турків з різних країн Європи. Половина 10-тисячного натовпу прихильників Ердогана була з Німеччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу в Сараєві

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу в Сараєві

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попрохав турецьких громадян, котрі проживають у європейських країнах, забезпечити йому "рекордну кількість голосів" підтримки на майбутніх виборах. Про це Ердоган сказав під час передвиборної промови в Сараєві в Боснії і Герцеговині у неділю, 20 травня. Турецький президент звертався до приблизно 10 тисяч прихильників, що зібралися з різних європейських країн. З них близько половини прибули з Німеччини, передає інформагенція dpa.

Під час наступних запланованих на 24 червня позачергових парламентських і президентських виборів вирішуватиметься доля "наступного століття" Туреччини, застерігав слухачів турецький президент. Він також наголосив, що, проголосувавши за нього, турецькі виборці дадуть "османський ляпас терористичним організаціям".

Сила європейських турків

Так само Ердоган закликав своїх прихильників "показати всьому світу силу європейських турків", віддавши за нього свої голоси. Таку "відповідь" можуть почути скрізь у Європі, наголосив турецький президент. На думку Ердогана, туркам в різних країнах Європи також слід ставати громадянами тих держав, де вони проживають, та перебирати на себе активну роль у політичних партіях цих європейських країн, ставати членами парламентів. Він також закликав своїх слухачів плекати турецьку мову та релігію.

Вибори в Туреччині

Прихильники Ердогана в Сараєво. Близько половини 10-тисячного натовпу прибуло з Німеччини

Виступ Ердогана в Сараєві став першим таким закордонним заходом під час передвиборної кампанії.

Голоси турків, що проживають в інших країнах, мають істотну вагу на виборах. Приміром, під час голосування щодо змін до конституції було зареєстровано близько трьох мільйонів виборців-турків, котрі живуть за межами Туреччини. Найчисельніша група наділених правом голосувати турків зареєстрована в Німеччині - 1,4 мільйона.

Як повідомлялося, 5 травня чотири опозиційні партії  у Туреччині - лівоцентристська Народно-республіканська партія (CHP), проісламістська "Партія добробуту" (Saadet), "Добра партія" (IYI) та Демократична партія -оголосили про створення альянсу для участі у парламентських виборах.

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