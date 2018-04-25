 Ердоган оголосив про подальші наступи в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Ердоган оголосив про подальші наступи в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що солдати, які брали участь в наступі на Афрін, готові до подальших операцій в Сирії. Їхні дії триватимуть до тих пір, поки "не залишиться жодного терориста".

Президент Туреччини пообіцяв подальші наступи в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв подальші наступи в Сирії

Туреччина буде проводити "подальші наступи" в Сирії, як проти джихадистів з терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), так і проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Про це в неділю, 6 травня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі. Солдати, які раніше брали участь в наступі на сирійське місто Афрін, готові до подальших операцій, які триватимуть до тих пір, поки "не залишиться жодного терориста", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом США розпочала тренування близько 30 тисяч бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), до складу яких входять загони YPG, які мають охороняти державний кордон Сирії. Туреччина висловила своє обурення. В Пентагоні повідомили, що допомога у навчанні бійців спрямована на захист місцевого населення. 

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Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону. (25.03.2018)

Офіційна Анкара вважає курдські сили терористами через сепаратистські настрої "Робітничої партії Курдинстану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон на території Туреччини, нерідко терористичними методами. 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). На думку Анкари, ці загони пов'язані з РПК.

18 березня турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району - Афрін, а 24 березня ЗМІ з посиланням на заяву турецької армії повідомили про захоплення всього району Афрін.
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