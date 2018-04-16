 Ердоган оголосив позачергові вибори в Туреччині в червні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

Ердоган оголосив позачергові вибори в Туреччині в червні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прагне проведення дострокових президентських та парламентських виборів у країні вже в червні цього року. Після виборів Туреччина перейде до президентської форми правління.

Президент Туреччини переніс вибори на півтора року раніше

Президент Туреччини переніс вибори на півтора року раніше

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прагне проведення дострокових президентських та парламентських виборів у країні. Як він заявив у середу, 18 квітня, вони мають відбутися на півтора року раніше, ніж було передбачено - 24 червня цього року, інформує агенція dpa. Формально нову дату виборів має оголосити центральна виборча комісія країни.

Спочатку вибори були призначені на листопад 2019 року, після них повинні були набрати чинності положення про перехід країни з парламентської до президентської форми правління. Тож тепер суттєве розширення повноважень президента має відбутися набагато раніше за попередній план.

Ердоган аргументував необхідність проведення виборів у країні безпековою ситуацією в сусідніх Іраку та Сирії, а також необхідністю приймати політичні рішення в сфері економіки. "Через транскордонні операції у Сирії або події історичного значення у Сирії та Іраку у Туреччини з'явилася необхідність подолати невизначеність", - заявив Ердоган, передає агенція AP.

Нову дату виборів президент оголосив після зустрічі із лідером "Партії націоналістичного руху" (MHP) Девлетом Бахчелі. Напередодні той закликав провести позачергові вибори 26 серпня. Критично важливими дострокові вибори вважає і опозиція.

Таким чином, вибори мають відбутися під час дії надзвичайного стану. У середу парламент країни підтримав його подовження на три місяці. Надзвичайний стан в Туреччині було запровадження на три місяці після спроби перевороту в липні 2016 року. З того часу його було продовжено сім разів. Під час надзвичайного стану основні права та свободи в країні були обмежені. За цей час у країні було заарештовано близько 50 тисяч осіб, а понад 140 тисяч - звільнені з державної служби або позбавлені військових звань.

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