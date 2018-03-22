 Ердоган назвав ще одну ціль військової операції у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Ердоган назвав ще одну ціль військової операції у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара завершить військову операцію на півночі Сирії після взяття міста Таль-Рифат. Раніше ЗМІ з посиланням турецьку армію повідомили про захоплення усього району Афрін.

Реджеп Таїп Ердоган виступає у Трабзоні, 25 березня 2018 року

Реджеп Таїп Ердоган виступає у Трабзоні, 25 березня 2018 року

Анкара планує найближчим часом завершити військову операцію на півночі Сирії. "Ми докладемо всіх зусиль до того, щоб ця операція досягла своєї мети після того, як незабаром буде взятий під контроль Таль-Рифат", - заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, під час виступу перед своїми прихильниками в місті Трабзон у неділю, 25 березня, повідомляє агенція AFP.

Місто Таль-Рифат, контрольоване курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), розташоване на південь від Афріна. Воно є стратегічною територією між містами Афрін та Марея, яке є ключовим містом на сході, утримуваним курдськими повстанцями. Таль-Рифат упродовж війни в Сирії неодноразово переходив від однієї сторони до іншої.

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Анкара звинувачує Вашингтон у спробах ввести Туреччину в "оману" в Сирії підтримкою ворожих до турецького уряду курдських угруповань в Сирії. (20.03.2018)

Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону. (25.03.2018)

Нагадаємо, 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану", з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни.

18 березня турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району - Афрін, а 24 березня ЗМІ з посиланням на заяву турецької армії повідомили про захоплення усього району Афрін.
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