Ердоган назвав Нетаньяху "окупантом" та "терористом"

Непоступливість Ізраїлю щодо розслідування обставин нещодавнього кровопролиття в Секторі Гази різко розкритикував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У зробленій у неділю, 1 квітня, телевізійній заяві турецький лідер назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "окупантом" на палестинських землях та "терористом", передає інформагенція AFP.

Так само Ердоган пообіцяв "ніколи не забути" те, як ізраїльський уряд "пригнічує" палестинців. Ердоган висловив також переконання, що ізраїльський народ сам невдоволений політикою свого уряду щодо палестинців.

Напередодні Ердоган звинуватив ізраїльських силовиків у "антигуманному нападі". У відповідь на це ізраїльський прем'єр розкритикував "моралізаторство" з боку того, хто "впродовж років без розбору бомбардує цивільне населення". Саме так Нетаньяху висловився в одному з дописів у соціальній мережі Twitter.

Кількість загиблих палестинців зростає

Тим часом кількість загиблих палестинців під час кривавих сутичок 29 березня у Секторі Гази зросла до 17. Станом на середину дня неділі в лікарнях палестинців ідентифіковано 15 тіл загиблих, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на дані палестинської влади. Ще двоє тіл палестинців перебувають на території Ізраїлю. Ізраїльська влада переконана, що ці двоє загиблих були членами палестинських збройних угруповань, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час заворушень на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем ізраїльські силовики відкрити вогонь з вогнепальної зброї по учасниках акції протесту. На сьогоднішній день відомо про понад 1400 поранених палестинців, з яких більше половини мають вогнепальні поранення.

Уряд та військові Ізраїлю категорично відхиляють будь-які вимоги щодо проведення незалежного розслідування обставин кровопролиття, які були висунуті зокрема ООН та Євросоюзом.