 Ердоган звинуватив США в ″обмані″ Туреччини у сирійському конфлікті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

Ердоган звинуватив США в "обмані" Туреччини у сирійському конфлікті

Анкара звинувачує Вашингтон у спробах ввести Туреччину в "оману" в Сирії підтримкою ворожих до турецького уряду курдських угруповань в Сирії.

Ердоган звинуватив США у обмані Туреччини в Сирії

Турецькі військові в сирійському Афріні (18 березня)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував політику нинішнього американського уряду в сирійському конфлікті. Під час виступу у вівторок, 20 березня, перед членами парламентської фракції правлячої "Партії справедливості і розвитку" (AKP) Ердоган звинуватив США у тому, що вони вводять Туреччину в "оману" в Сирії, передає інформагенція AFP.

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Військова операція в Афріні не підпадає під пункти ухваленої резолюції Ради Безпеки ООН щодо перемир'я в Сирії, тож вона триватиме, заявляють у турецькому уряді. (25.02.2018)

США готові до дій в Сирії, якщо там не будуть дотримуватися рішення ООН щодо перемир'я. Представник Росії назвав негайне перемир'я "утопією". (13.03.2018)

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бої точаться всередині міста. Президент Туреччини уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил. (18.03.2018)

Головна претензія турецького президента - те, що Вашингтон продовжував підтримку збройних угруповань сирійських курдів, зокрема "Загонам народної самооборони" (YPG), попри дану Анкарі обіцянку відмовитися від неї. Турецький уряд вважає YPG союзниками забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (PKK) .

"Ви спробували ввести нас в оману", - сказав Ердоган. Хоч США називають Туреччину "стратегічним партнером", вони співпрацювали з "терористичною організацією", дорікнув він і закинув Вашингтону, що той просто ігнорує побоювання Анкари щодо загроз для турецької національної безпеки. "Якщо ми - стратегічні партери, то ви має поважати нас та співпрацювати з нами", - вимагає урецький президент.

У Вашингтоні стурбовані діями Анкари у Сирії

Днями турецький уряд повідомив про те, що турецькі сили та їхні союзники з сирійської опозиції ввійшли до міста Афрін. Це відбулося в рамках розпочатої 20 січня турецькими військами  військової операції "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських YPG. У Вашингтоні тим часом висловили "глибоку стурбованість" через масову втечу курдського населення з Афріна та поблизьких поселень. Згідно з висловленою напередодні заявою речниці Держдепу США Хізер Нойєрт, до евакуації курдського населення спонукав саме наступ турецьких сил та їхніх союзників.
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