Ердоган звинуватив США в ″обмані″ Туреччини у сирійському конфлікті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував політику нинішнього американського уряду в сирійському конфлікті. Під час виступу у вівторок, 20 березня, перед членами парламентської фракції правлячої "Партії справедливості і розвитку" (AKP) Ердоган звинуватив США у тому, що вони вводять Туреччину в "оману" в Сирії, передає інформагенція AFP.

Головна претензія турецького президента - те, що Вашингтон продовжував підтримку збройних угруповань сирійських курдів, зокрема "Загонам народної самооборони" (YPG), попри дану Анкарі обіцянку відмовитися від неї. Турецький уряд вважає YPG союзниками забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (PKK) .

"Ви спробували ввести нас в оману", - сказав Ердоган. Хоч США називають Туреччину "стратегічним партнером", вони співпрацювали з "терористичною організацією", дорікнув він і закинув Вашингтону, що той просто ігнорує побоювання Анкари щодо загроз для турецької національної безпеки. "Якщо ми - стратегічні партери, то ви має поважати нас та співпрацювати з нами", - вимагає урецький президент.

У Вашингтоні стурбовані діями Анкари у Сирії

Днями турецький уряд повідомив про те, що турецькі сили та їхні союзники з сирійської опозиції ввійшли до міста Афрін. Це відбулося в рамках розпочатої 20 січня турецькими військами військової операції "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських YPG. У Вашингтоні тим часом висловили "глибоку стурбованість" через масову втечу курдського населення з Афріна та поблизьких поселень. Згідно з висловленою напередодні заявою речниці Держдепу США Хізер Нойєрт, до евакуації курдського населення спонукав саме наступ турецьких сил та їхніх союзників.