 Ердоган закликав турків підтримати ліру, помінявши євро та долари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Ердоган закликав турків підтримати ліру, помінявши євро та долари

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відверто закликав співгромадян міняти долари і євро на ліру, щоб підтримати курс національної валюти.

Ердоган закликає інвестувати в ліру

Ердоган закликає інвестувати в ліру

Після різкого падіння вартості турецької ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у незвично відвертий спосіб закликав своїх співгромадян підтримати національну валюту. "Мої брати, чи могли б ті із вас, хто тримає євро і долари під подушкою, інвестувати ці гроші у ліру?", - звернувся Ердоган у суботу, 26 травня, виступаючи на передвиборному заході в місті Ерзурумі, цитує агентство AFP.

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У Туреччині спостерігаються регрес у таких питаннях як правова держава, свобода слова та незалежність юстиції, що робить країну неготовою до вступу до Європейського Союзу, повідомляє Welt am Sonntag. (14.04.2018)

У Сараєві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з передвиборною промовою, звертаючись до турків з різних країн Європи. Половина 10-тисячного натовпу прихильників Ердогана була з Німеччини. (20.05.2018)

Упродовж одного місяця ліра знецінилася на 16 відсотків щодо американського долара. У середу, 23 травня, центральний банк Туреччини підвищив ставку рефінансування, щоб зупинити падіння курсу. Ослаблення національної валюти є певною проблемою для Ердогана на майбутніх виборах, оскільки багато турків сприймають зниження курсу як ознаку слабкості економіки в цілому.

Ердоган тривалий час стримував центробанк від підвищення ставки, називаючи високі процентні ставки "коренем усього зла". Попри критику щодо втручання у політику незалежної установи, Ердоган уже заявив, що у разі перемоги на виборах 24 червня планує посилити свій контроль за грошовою політикою в країні.

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