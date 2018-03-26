Ердоган: Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Туреччина вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою, заявив у понеділок, 26 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Анкара має намір продовжувати переговори про вступ, зазначив він перед початком саміту ЄС-Туреччина в Болгарії, повідомляє агенція AFP.

Ердоган також має намір обговорити питання фінансової підтримки сірійських біженців у Туреччині. Зокрема, турецька сторона заявляє, що ще не отримала обіцяний Євросоюзом транш в 3 мільярди євро. Водночас Єврокомісія повідомила, що перший транш був використаний у повній мірі. У рамках чинної угоди з Туреччиною ЄС надасть ще три мільярди євро на підтримку біженців, підкреслили представники Єврокомісії.

Протести проти Ердогана

Перед самітом ЄС-Туреччина в болгарській Варні відбулися протести проти візиту Ердогана. Близько сотні учасників зібралися в центрі міста з плакатами "Зупиніть Ердогана" і "Європа - не місце для диктаторів", повідомляє агентство dpa. Акція протесту також пройшла в столиці Болгарії Софії.

У Єврокомісії заявили, що пріоритетними для обговорення під час саміту є питання енергетики та безпеки, біженців і міграції, боротьба з тероризмом, спрощення візового режиму з Анкарою, а також внутрішньополітична ситуація в Туреччині та конфлікти в регіоні. "Розбіжності в думках між ЄС та Туреччиною - значні. Це будуть вільні і відкриті дебати, під час яких ми не приховуватимемо наші відмінності, а шукатимемо покращення нашої співпраці", - наголосив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, якого цитує epd.