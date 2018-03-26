 Ердоган: Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ердоган: Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини

Анкара має намір продовжувати переговори про вступ до ЄС, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Перед самітом ЄС-Туреччина у Болгарії відбулися акції протесту проти візиту турецького лідера.

Реджеп Таїп Ердоган, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер перед самітом у Болгарії

Реджеп Таїп Ердоган, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер перед самітом у Болгарії

Туреччина вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою, заявив у понеділок, 26 березня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Анкара має намір продовжувати переговори про вступ, зазначив він перед початком саміту ЄС-Туреччина в Болгарії, повідомляє агенція AFP.

Ердоган також має намір обговорити питання  фінансової підтримки сірійських біженців у Туреччині. Зокрема, турецька сторона заявляє, що ще не отримала обіцяний Євросоюзом транш в 3 мільярди євро. Водночас Єврокомісія повідомила, що перший транш був використаний у повній мірі. У рамках чинної угоди з Туреччиною ЄС надасть ще три мільярди євро на підтримку біженців, підкреслили представники Єврокомісії.

DW.COM

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав європейських лідерів своїми "старими друзями" і зазначив, що хоче покращити відносини з європейськими державами. (28.12.2017)

Анкара поскаржилася на те, що обіцяні Євросоюзом гроші на потреби сирійських біженців у Туреччині виділяються занадто повільно. (30.12.2017)

Турецький міністр у справах ЄС Омер Челік заявив, що країна відхилить усі пропозиції співпраці з Європейським Союзом, які не передбачатимуть членства в ньому. (19.01.2018)

Протести проти Ердогана

Перед самітом ЄС-Туреччина в болгарській Варні відбулися протести проти візиту Ердогана. Близько сотні учасників зібралися в центрі міста з плакатами "Зупиніть Ердогана" і "Європа - не місце для диктаторів", повідомляє агентство dpa. Акція протесту також пройшла в столиці Болгарії Софії.

У Єврокомісії заявили, що пріоритетними для обговорення під час саміту є питання енергетики та безпеки, біженців і міграції, боротьба з тероризмом, спрощення візового режиму з Анкарою, а також внутрішньополітична ситуація в Туреччині та конфлікти в регіоні. "Розбіжності в думках між ЄС та Туреччиною - значні. Це будуть вільні і відкриті дебати, під час яких ми не приховуватимемо наші відмінності, а шукатимемо покращення нашої співпраці", - наголосив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, якого цитує epd.
Дивитись відео 01:34

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)  

Також за темою

Brüssel, Mateusz Morawiecki und Jean-Claude Juncker

Польща попередила ЄС щодо негативних наслідків тиску на неї 08.03.2018

Прем'єр-міністр Польщі Моравєцький застеріг голову Єврокомісії Юнкера, що надто сильний тиск ЄС на Польщу може призвести до негативних наслідків.

EP Rede Juncker in Strassburg

Юнкер: Великобританія після Brexit може повернутися в ЄС 17.01.2018

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відповідальність за Brexit лежить і на Євросоюзові, а Великобританія після виходу може знову повернутися в ЄС.

Europaparlament Rede Juncker

ЄС спрямує кошти для вступу Туреччини до ЄС на зміцнення судової влади країни 08.11.2017

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що частина коштів, призначених для вступу Туреччини до ЄС, має піти на зміцнення судової системи країни.

Докладно

Тюрма у Ноймюнстері

Юридичні аспекти екстрадиції Пучедмона з Німеччини

Що чекає далі на колишнього лідера Каталонії? 

Фотогалерея: Швидше, вище, сильніше - гігантоманія у кораблебудуванні

Швидше, вище, сильніше - гігантоманія у кораблебудуванні

Найбільші, найдовші та найособливіші судна - у фотодобірці DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  