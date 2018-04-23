 Еммануель Макрон перебуває з державним візитом у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

Еммануель Макрон перебуває з державним візитом у США

Президент Франції Еммануель Макрон здійснює офіційний державний візит до Вашингтона. Сторони мають обговорити широкий спектр тем.

Державний візит Еммануеля Макрона до США

Дональд Трамп (л.) та Еммануель Макрон (п.) разом з першими леді під час зустрічі в Білому домі

Президент Франції Еммануель Макрон став першим закордонним лідером, який прибув до США з офіційним державним візитом за час президентства Дональда Трампа. Увечері понеділка, 23 квітня (за місцевим часом), Макрона разом з дружиною Бріжіт урочисто прийняв у Білому домі президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія, передає інформаційне агентство dpa.

Французький лідер привіз із собою подарунок - дубовий саджанець з того лісу, де наприкінці Першої світової війни загинуло багато американський військових. Дерево обидва президенти разом зі своїми дружинами посадили в саду Білого дому.

Під час триденного візиту Макрона президенти двох країн мають обговорити широкий спектр питань міжнародної політики, а також економіки. На порядку денному такі теми, як війна в Сирії, майбутнє ядерної угоди з Іраном та торговельні питання. Планується, що в перемовинах візьмуть участь члени американського уряду, а також новий радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

25 квітня Макрон виголосить промову перед членами Конгресу США. Подібна честь випадала 1960 року тодішньому президенту Франції Шарлю де Голю, нагадує dpa. Сам Макрон назвав свій нинішній візит до США "дуже важливим" з огляду на певну невизначеність, стурбованість і загрози сьогодення. Трамп натомість назвав цей візит "великою честю" для себе, передає агенція новин Reuters.
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