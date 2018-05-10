Еммануель Макрон отримав премію Карла Великого

У німецькому місті Ахен у четвер, 10 травня, відбулася церемонія вручення престижної премії Карла Великого президентові Франції Еммануелю Макрону. Вона була присуджена йому як визнання його бачення нової Європи, за відданість європейській ідеї та зусилля задля європейської єдності. Президент Франції неодноразово виступав із пропозиціями щодо оновлення Європи, співпраці у рамках ЄС, зокрема, щодо його внутрішнього реформування.

Під час церомонії Макрона привітала канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "Ти продукуєш ідеї та новими пропозиціями дав нове життя політичним європейським дебатам", - зазначила вона.

Еммануель Макрон закликав європейців бути сильними. З огляду на загострення ситуації на Близькому Сході він заявив: "Не будьмо слабкими. Ми вирішили забезпечити мир і стабільність на Близькому Сході".

На урочистостях в Ахені також був присутній президент України Петро Порошенко. На полях церемонії вручення премії у четвер він провів зустріч з Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном.

Як наголосила раніше Анґела Меркель, тристороння зустріч з Порошенком та Макроном в Ахені не є переговорами в "нормандському форматі", оскільки президента Росії Володимира Путіна в Ахені не було.



