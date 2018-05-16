 Еліна Світоліна захистила титул в Римі, розгромивши першу ракетку світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Еліна Світоліна захистила титул в Римі, розгромивши першу ракетку світу

Українка впевнено розгромила першу ракетку світу Сімону Галеп з рахунком: 6:0, 6:4, захистивши титул.

Тенніс

Еліна Світоліна (архівне фото)

Українська тенісистка Еліна Світоліна в неділю, 20 травня, у фінальному поєдинку тенісного терніру категорії Premier в італійському Римі впевнено перемогла першу ракетку світу, румунку Сімону Галеп.

Перший сет тривав лише 19 хвилин - "сіяна" на турнірі четвертою Світоліна не віддала суперниці жодного гейму: 6:0. На початку другого Еліна знову взяла подачу суперниці і не втрачала перевагу до кінця сету, котрий завершився з результатом: 6:4.

Таким чином Еліна Світоліна змогла захистити здобутий у Римі минулого року титул. Тоді вона перемогла Сімону Галеп у трьох сетах.

Турнір у Римі - останній з великих турнірів перед Відкритою першістю Франції, яка стартує за тиждень, 27 травня. Нагадаємо, Еліна Світоліна цього року виграла турнір категорії Premier в Дубаї.

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