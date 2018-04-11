Електронні декларації: з якими проблемами вже зіткнулися активісти?(відео)

Через те, що влада досі не скасувала електронні декларації для антикорупціонерів, активістка Олександра Дрік з "Громадського люстраційного комітету" вже має проблеми. Які - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Олександра переконана, що саме громадське суспільство дасть Україні нових лідерів. Саме тому влада, на її думку, намагається перешкоджати цим лідерам. Зокрема й такими сумнівними законами, як електронне декларування для громадських активістів.
Учасники "систематичної" антикорупційної діяльності мають надавати електронні декларації про доходи, наголошують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. (29.03.2018)