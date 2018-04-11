 Електронними деклараціями проти люстрації? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.04.2018
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Політика й суспільство

Електронними деклараціями проти люстрації? (відео)

Через те, що влада досі не скасувала електронні декларації для антикорупціонерів, активістка Олександра Дрік з "Громадського люстраційного комітету" вже має проблеми. Які - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

Люстрація влади в Україні.

Люстрація влади в Україні.

Олександра переконана, що саме громадське суспільство дасть Україні нових лідерів. Саме тому влада, на її думку, намагається перешкоджати цим лідерам. Зокрема й такими сумнівними законами, як електронне декларування для громадських активістів.

 

DW.COM

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Учасники "систематичної" антикорупційної діяльності мають надавати електронні декларації про доходи, наголошують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. (29.03.2018)  

Е-декларації для активістів: останнє попередження ЄС (відео)

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Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: Як "Четверта влада" корупціонерів викриває (29.03.2018)  

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