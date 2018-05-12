Екс-солістку "Нічних снайперів" не пустили в Україну через відвідини Криму

Українські прикордонники у пункті пропуску "Жуляни" відмовили екс-солістці російського гурту "Нічні снайпери" Світлані Сургановій у праві в'їзду на територію України. Про це у понеділок, 14 травня, повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян.

Причина в тому, що Сурганова 2016 року відвідувала територію анексованого Росією українського Криму з порушенням українського законодавства. Як зазначається на сайті української Держприкордонслужби, в Україну співачка, котра нині є лідеркою гурту "Сурганова і оркестр", прилетіла з приватним візитом, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає винятків.

"У межах компетенції прикордонники ухвалили рішення про непропуск цієї громадянки в Україну і заборону їй в'їзду терміном на 3 роки", - наводить слова Олега Слободяна агентство "Інтерфакс-Україна".

Загалом упродовж 2017-18 років прикордонники не пропустили в Україну вже 117 артистів та інших публічних діячів з Російської Федерації, які порушили законодавство України щодо відвідування Криму.