 Екс-солістку ″Нічних снайперів″ не пустили в Україну через відвідини Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

Екс-солістку "Нічних снайперів" не пустили в Україну через відвідини Криму

Російську співачку Світлану Сурганову прикордонники не пропустили в Україну через відвідування Криму з порушенням українського законодавства.

Крим, Євпаторія, Через відвідини Криму з порушенням українського законодавства 117 артистам РФ заборонено в'їзд в Україну

Через відвідини Криму з порушенням українського законодавства 117 артистам РФ заборонено в'їзд в Україну. (На архівному фото - Євпаторія)

Українські прикордонники у пункті пропуску "Жуляни" відмовили екс-солістці російського гурту "Нічні снайпери" Світлані Сургановій у праві в'їзду на територію України. Про це у понеділок, 14 травня, повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян. 

Причина в тому, що Сурганова 2016 року відвідувала територію анексованого Росією українського Криму з порушенням українського законодавства. Як зазначається на сайті української Держприкордонслужби, в Україну співачка, котра нині є лідеркою гурту "Сурганова і оркестр", прилетіла з приватним візитом, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає винятків.

"У межах компетенції прикордонники ухвалили рішення про непропуск цієї громадянки в Україну і заборону їй в'їзду терміном на 3 роки", - наводить слова Олега Слободяна агентство "Інтерфакс-Україна". 

Загалом упродовж 2017-18 років прикордонники не пропустили в Україну вже 117 артистів та інших публічних діячів з Російської Федерації, які порушили законодавство України щодо відвідування Криму.
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