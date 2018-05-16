 Екс-розвідника Сергія Скрипаля виписали з лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Екс-розвідника Сергія Скрипаля виписали з лікарні

Екс-розвідника Сергія Скрипаля виписали з лікарні. Лікарі не розкривають деталей порятунку колишнього шпигуна.

Сергій Скрипаль (архівне фото)

Сергій Скрипаль (архівне фото)

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, отруєного нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виписали з лікарні. "Це важливий етап його лікування, яке продовжиться поза межами лікарні", - пояснила в заяві від п'ятниці, 18 травня, Лорна Вілкінсон, представниця окружної лікарні Солсбері.

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Німецька розвідка ще в 1990-х роках отримала проби отрути "Новачок". Що це змінює у справі про отруєння Скрипалів? DW поговорила з британським експертом з хімічної зброї Річардом Гатрі. (18.05.2018)

Для досліджень у Чехії в невеликій кількості була вироблена отрута A-230, що належить до групи "Новачок", стверджує президент Чехії. Після тестів речовина була знищена. (04.05.2018)

У заяві, яку цитує інформагенція dpa, також ідеться, що правила конфіденційності не дозволяють "розкривати деталі лікування", яке надавалося Скрипалю, однак в цілому "лікування людей, яким настільки зле, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною, потребує стабілізації, підтримки їхньої життєдіяльності, поки їхні тіла не вироблять більше ензимів для заміни тих, які було отруєно".

Нагадаємо, що Сергія й Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ виснували, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Через отруєння Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території.

Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні та вдалася до дзеркальних дій щодо вислання дипломатів цих країн.

9 квітня доньку екс-розвідника Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доставили в безпечне місце.

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