Екс-прем'єру Малайзії після поразки на виборах заборонили виліт з країни

Екс-прем'єрові Малайзії Наджибу Разаку та його дружині заборонили залишати країну. Про це в суботу, 12 травня, повідомила малайзійська міграційна служба, передає агенція dpa. Разак заявив, що поважатиме рішення міграційної служби. Водночас десятки людей зібралися біля аеропорту поблизу Куала-Лумпура на тлі чуток, що Разак з дружиною мають вилетіти до Індонезії, додає Reuters.

Приводом для акції проти політика, який опинився в центрі корупційного скандалу, став його твіт про заплановану коротку відпустку. Натовп намагався не пропускати автомобілі до аеропорту, проте служба охорони відтіснила протестувальників. Ще близько 30 тисяч осіб спостерігали за подією онлайн у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно альянс "Національний фронт" Разака вперше програв вибори за час після проголошення незалежності країни 1957 року, отримавши лише 79 місць в парламенті. Досі альянс вигравав парламентські вибори 13 разів поспіль. І цього разу, попри звинувачення в корупції на адресу прем'єра Разака, теж вважався фаворитом. Очікується, що новий уряд має поновити розслідування корупційної справи, пов'язаної з Разаком.