 Екс-прем′єру Малайзії після поразки на виборах заборонили виліт з країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

Екс-прем'єру Малайзії після поразки на виборах заборонили виліт з країни

Екс-прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак з дружиною хотіли вилетіти з країни до столиці Індонезії Джакарти, проте не змогли через заборону. Проти екс-прем'єра готуються поновити розслідування корупційного скандалу.

Графіті-карикатура на Разака у Куала-Лумпурі, напис: Клептократія

Графіті-карикатура на Разака у Куала-Лумпурі, напис: "Клептократія"

Екс-прем'єрові Малайзії Наджибу Разаку та його дружині заборонили залишати країну. Про це в суботу, 12 травня, повідомила малайзійська міграційна служба, передає агенція dpa. Разак заявив, що поважатиме рішення міграційної служби. Водночас десятки людей зібралися біля аеропорту поблизу Куала-Лумпура на тлі чуток, що Разак з дружиною мають вилетіти до Індонезії, додає Reuters. 

Приводом для акції проти політика, який опинився в центрі корупційного скандалу, став його твіт про заплановану коротку відпустку. Натовп намагався не пропускати автомобілі до аеропорту, проте служба охорони відтіснила протестувальників. Ще близько 30 тисяч осіб спостерігали за подією онлайн у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно альянс "Національний фронт" Разака вперше програв вибори за час після проголошення незалежності країни 1957 року, отримавши лише 79 місць в парламенті. Досі альянс вигравав парламентські вибори 13 разів поспіль. І цього разу, попри звинувачення в корупції на адресу прем'єра Разака, теж вважався фаворитом. Очікується, що новий уряд має поновити розслідування корупційної справи, пов'язаної з Разаком.

  • Farbige Karikatur des Ukrainers Oleg Smal. Präsident Ynaukovich hält die Hände über die Zöpfe seiner Vorgängerin Timotschenko. Zwei Hände spielen Schnick, Schnack, Schnuck

    Демократія у картинках

    Політичні ігри

    Камінь, ножиці, папір: хто буде переможцем в Україні, вирішується у заздалегідь спланованій грі, а демократичний розвиток не належить до її правил. Такою ситуацію бачить художник Олег Смаль, який ледве знаходить роботу: "Офіційно в Україні немає цензури, але критикувати заборонено, і слова на кшталт "демократії" влада вже не наважується вимовляти".

  • Karikatur des Zeichners Roger Schmidt: Über vier Clownplakaten, die sich nur durch die Fraben unterscheiden, steht: Vote for me . davor steht ein ratloser Wähler mit Stimmzettel. Roger Schmidt hat Foto: Schmidt

    Демократія у картинках

    Проблема вибору

    Увесь світ догори дриґом, розмірковує німецький карикатурист Роджер Шмідт: ліві виступають за скорочення соціальних виплат, консерватори захищають реформи в енергетиці. "Кого чи що я, власне, обираю? Жодних гострих кутів, жодних порушень табу. Партіям бракує автентичності", - каже Шмідт, який насправді працює інженером, але дуже любить малювати.

  • Farbige Karikatur von Denis Lopatin. Putins Kopf sitzt auf einem Krebskörper Bild geliefert von DW/Suzanne Cords.

    Демократія у картинках

    Усе схоплено

    "Для демократії в Росії вже запізно. Путін міцно тримає країну в своїх лещатах. Усі росіяни, здатні мислити, мають виїхати на Захід. Тоді ФСБ та п’яні олігархи можуть жити приспівуючи", - каже Денис Лопатін. Дошкульні карикатури Лопатіна з 2007 року стають жертвами цензури. Ось ця, наприклад, безслідно зникла з музею. Сьогодні він малює лише квіточки.

  • Karikatur des Zeichners Basilis Mitropoulos: Mehrere Männer versuchen die griechische Fahne hochzuwuchten. Im Hintergrund die Akropolis.

    Демократія у картинках

    На батьківщині демократії

    "Греція була, є і завжди буде синонімом демократії. Нині в країні – соціальні проблеми, пов'язані з політикою заощадження. Сподіваємося, що прапор демократії все одно буде високо майоріти", - каже відомий грецький художник-карикатурист Бас Мітропулос, який у свої 76 років бачив достатньо криз.

  • Karikatur in Farbe von JF Andeel; eine Wahlurne wird vom Psychologen therapiert, sie liegt auf der Couch und beklagt sich auf Englisch, dass sie manchmal nicht mit der Schuld leben könne. Fotograf und Zulieferer: Herr J.F. Andeel, April 2013, Gizeh, Ägypten

    Демократія у картинках

    Виборчі урни теж плачуть

    "Якби демократію уособлювали не США, ця форма правління могла б завоювати симпатії людей на Близькому Сході", - вважає єгиптянин Дж.Ф. Анділ. Вже в 19 років він влучно критикував карикатурами ситуацію на своїй батьківщині. У нього навіть виборча урна плаче – через фальсифікації. З 2011 року він малює для популярної єгипетської газети Egypt Independent.

  • Karikatur in Farbe von Mike Lester; Uncle Sam fährt im roten Cabrio durch die Wüste und eine Menschenmasse gibt unterschiedlichste Richtungsweisungen an

    Демократія у картинках

    Куди прямувати далі?

    "Америка – це демократія з багатьма голосами, і всі волають щось інше: поверни ліворуч, Дядечко Сем, поверни праворуч! Однак у пустелі нікуди не повернеш", - американець Майк Лестер критикує брак реформ у країні. Його влучні карикатури здобули вже багато нагород, зокрема національної спілки карикатуристів США.

  • Karikatur in Farbe von Gomaa Farahat; zwei Wahlurnen stehen nebeneinander, wobei die Stimmzettel für die Oppositionspartei aus der Wahlurne direkt in den Mülleimer fallen.

    Демократія у картинках

    Технічні проблеми…

    Ґомаа Фарахат з Каїра – карикатурист із досвідом. Його кусючі малюнки люблять не лише у Єгипті, він регулярно працює на американські, європейські та азійські газети. Якщо у Єгипті демократія переживає складності, пов'язані, зокрема, із достовірністю результатів виборів, то нинішнє становище у Сирії просто катастрофічне, вважає він.

  • Karikatur in Farbe von Antonio Mesamadero; Mann in Notfalleinsatz mit Schubkarre voller Arzt-Rezepte (von Fr. Dr. Merkel) sucht eilig eine Apotheke auf

    Демократія у картинках

    Швидка допомога пацієнту євро

    Антоніо Месамадеро починав кур'єром у газеті Diario de Granada, а тепер сам є знаним журналістом та карикатуристом. "Більшість політиків в Іспанії хочуть урвати найбільший шмат пирога, у пошані – корупція замість скромності", - критикує він. Чи врятують рецепти німецької канцлерки Меркель президента Рахоя, сумнівно. У будь-якому разі демократія – на лікарняному ліжку.

    Автор: Сюзанне Кордс, Захар Бутирський


DW.COM

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