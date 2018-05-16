 Екс-прем′єра Македонії Груєвського засудили до двох років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Екс-прем'єра Македонії Груєвського засудили до двох років ув'язнення

Колишнього голову македонського уряду Ніколу Груєвського засудили до двох років ув'язнення через отримання хабара та використання в особистих цілях автомобіля, придбаного за державні кошти.

Екс-прем'єра Македонії Ніколу Груєвського визнали винним у зловживанні владою

Екс-прем'єра Македонії Ніколу Груєвського визнали винним у зловживанні владою

Суд у Скоп'є у середу, 23 травня, засудив до двох років ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколу Груєвського. Його звинувачують у зловживанні владою та корупції. Суд визнав Груєвського винним в отриманні хабара в 2012 році під час купівлі автомобіля марки Mercedes.

Суд вказав, що Груєвський чинив тиск на чиновників з тим, щоб придбати автомобіль класу люкс саму у тієї компанії, якій він віддавав перевагу. Також його звинувачують у використанні автомобіля, вартістю 600 тисяч євро, для особистих потреб, хоча він був придбаний за державні кошти.

DW.COM

Десять років тому влада у Македонії перейшла до партії Ніколи Груєвського. Наслідки її правління катастрофічні: країна, на яку ЄС колись покладав великі надії, перетворилась на загрозу стабільності всього регіону. (05.05.2017)

На вулиці столиці Македонії Скоп'є вийшли тисячі людей, котрі скандували: "Ми - македонці". У такий спосіб вони висловлюють протест проти планів змінити назву балканської країни. (04.03.2018)

Суддя заявив, що Груєвський "брехав і насміхався над громадянами". "Громадяни не лише не були поінформовані про це, але ми чули, що прем'єр-міністр навмисно намагався приховати транспортний засіб", - додав суддя, передає агенція AFP.

Груєвський не був присутній на засіданні суду. Але його адвокат повідомив, що він буде оскаржувати вердикт. В інших п'яти справах його також звинувачують в корупції, зловживанні владою, фальсифікації виборів, незаконному прослуховуванні опонентів та представників громадянського суспільства.

Окрім екс-прем’єра, також було засуджено чиновника міністерства внутрішніх справ Геко Поповського. Він отримав шість з половиною років позбавлення волі через його роль у цій справі. Також підозрюваною в цій справі є екс-міністерка внутрішніх справ Гордана Янкулоська, винесення вердикту щодо якої було відкладено через її вагітність.

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