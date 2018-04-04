Екс-президент Бразилії не прибув на місце відбування покарання

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в п'ятницю, 6 квітня, проігнорував рішення суду і не прибув на місце відбування покарання. Натомість він разом зі своїми прихильниками залишається в будівлі профспілки металургів у своєму рідному місті Сан-Бернанду-ду-Кампу, повідомила інформагенція AFP. Раніше того ж дня вищий апеляційний суд Бразилії відхилив останнє клопотання Лули да Сілви, який хотів залишитися на волі до закінчення всіх апеляційних слухань по вироку за звинуваченням у корупції.

Федеральна поліція Бразилії веде переговори з адвокатами екс-президента, щоб визначити умови, на яких Лула да Сілва може здатися представниками влади. Поки поліцейські не планують заходити до будівлі профспілки.

Нагадаємо, що верховний суд Бразилії дозволив узяти під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілву, а згодом було видано ордер на арешт екс-президента. Політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, мав самостійно протягом 24 годин прибути до міста Курітіба, де він відбуватиме покарання.