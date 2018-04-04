 Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції і сів до в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції і сів до в'язниці

Натовп прихильників колишнього президента Бразилії не давав йому виїхати з будівлі профспілки, де він переховувався. Але засуджений до 12 років Лула да Сілва здався владі.

Лула да Сілва здався поліції

Лула да Сілва здався поліції

Засуджений за звинуваченням у корупції колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Увечері у суботу, 7 квітня, він здався поліції і полетів в місто Курітіба на півдні країни. Там співробітники правоохоронних органів доставили його в місцеву штаб-квартиру федеральної поліції, де вже була підготована ​​камера. За даними ЗМІ, в ній є ліжко, стіл, стільці і ванна.

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72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції. Лула да Сілва, якого визнали винним у корупції, вважає, що йому перешкоджають взяти участь у виборах. (06.04.2018)

Да Сілва впевнений, що є саме тим "залізним робітником", який зможе навести порядок в Бразилії. Екс-президента судять за обвинуваченнями у корупції. (11.05.2017)

Напередодні, 6 квітня, 72-річний політик не прийшов добровільно в поліцію, як це було визначено рішенням судді, що видав ордер на його арешт. Однак він не здійснив спроби втечі, а сховався в передмісті Сан-Паулу в будівлі профспілки працівників металургійної промисловості, яку колись очолював. Пізніше Лула да Сілва вирішив здатися владі. Вдалося це не відразу, тому що сотні прихильників екс-глави держави, який досі користується популярністю в Бразилії, блокували будівлю профспілки, щоб перешкодити його автомобілю від'їхати.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. Він мав намір висунути свою кандидатуру на нових виборах в жовтні 2018 року, на яких міг би стати фаворитом з рейтингом близько 36 відсотків. Лівоцентристська Партія трудящих, яку заснував Лула да Сілва, як і раніше підтримує його кандидатуру.

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