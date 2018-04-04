Екс-президент Бразилії Лула да Сілва готовий відбути покарання

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про готовність підкоритися рішенню суду та прибути до місця відбування покарання. Верховний суд відхилив його клопотання про неув'язнення.
Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в суботу, 7 квітня, в Сан-Паулу заявив про свою готовність здатися поліції та прибути до місця відбування покарання, повідомляє інформагенція AFP. При цьому він запевнив, що звинувачення на його адресу в корупції - фальшиві.
Тим часом у Верховному суді Бразилії відхилили апеляційну скаргу захисту екс-президента. Останній прагнув залишитися на волі до завершення всіх апеляційних слухань у справі, передає інформагенція Reuters.
Напередодні Лула да Сілва проігнорував рішення суду і не прибув до місця відбування покарання, залишившись у будівлі профспілки металургів у місті Сан-Бернанду-ду-Кампу. Федеральна поліція Бразилії вела переговори з адвокатами екс-президента, щоб визначити умови, на яких Лула да Сілва може здатися представниками влади.
Нагадаємо, що Верховний суд Бразилії дозволив узяти під варту Лулу да Сілву, а згодом було видано ордер на арешт екс-президента. Політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, мав 6 квітня самостійно прибути до міста Курітіба, де відбуватиме покарання.
Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва проігнорував рішення суду і не прибув на місце відбування покарання. Федеральна поліція Бразилії веде переговори з адвокатами екс-президента. (06.04.2018)
72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції. Лула да Сілва, якого визнали винним у корупції, вважає, що йому перешкоджають взяти участь у виборах. (06.04.2018)
Колишньому президенту Бразилії не вдалося домогтися відстрочки виконання вироку. Лула да Сілва вважає, що його намагаються не допустити до участі в президентських виборах. (05.04.2018)