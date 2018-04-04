Екс-президент Бразилії Лула да Сілва готовий відбути покарання

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в суботу, 7 квітня, в Сан-Паулу заявив про свою готовність здатися поліції та прибути до місця відбування покарання, повідомляє інформагенція AFP. При цьому він запевнив, що звинувачення на його адресу в корупції - фальшиві.

Тим часом у Верховному суді Бразилії відхилили апеляційну скаргу захисту екс-президента. Останній прагнув залишитися на волі до завершення всіх апеляційних слухань у справі, передає інформагенція Reuters.

Напередодні Лула да Сілва проігнорував рішення суду і не прибув до місця відбування покарання, залишившись у будівлі профспілки металургів у місті Сан-Бернанду-ду-Кампу. Федеральна поліція Бразилії вела переговори з адвокатами екс-президента, щоб визначити умови, на яких Лула да Сілва може здатися представниками влади.

Нагадаємо, що Верховний суд Бразилії дозволив узяти під варту Лулу да Сілву, а згодом було видано ордер на арешт екс-президента. Політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, мав 6 квітня самостійно прибути до міста Курітіба, де відбуватиме покарання.