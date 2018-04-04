Екс-президентку Південної Кореї ув'язнили на 24 роки

Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє визнано винною у зловживанні владою та корупції. Відповідний вирок зачитав суддя Центрального окружного суду Сеула в п'ятницю, 6 квітня. Пак Кин Хє засуджено до 24 років ув'язнення та 18 мільярдів вон штрафу (близько 17 мільйонів доларів США в перерахунку). За даними слідчих, під час перебування на посаді екс-президентка примушувала компанії жертвувати гроші на загальну суму 72 мільйони доларів США двом фундаціям, які контролювала її спільниця Цой Сун Сіль.

Колишня глава держави не була присутня на слуханні справи, оскільки від початку жовтня 2017 року вона ігнорує засідання. Пак Кин Хє називає справу проти неї "політичною помстою".

Прокуратура вимагала для Пак Кин Хє 30 років ув'язнення та штраф у розмірі 118,5 мільярдів вон (111 мільйонів доларів).

Нагадаємо, що в грудні 2016 року парламент Південної Кореї оголосив президентці імпічмент, в країні пройшла масова кампанія, спрямована проти глави держави. 10 березня конституційний суд підтвердив відставку Пак Кин Хє. Її подругу Цой Сун Сіль було засуджено до 20 років ув'язнення.

У березні 2018 року суд Сеула за запитом генеральної прокуратури Південної Кореї видав ордер на арешт іншого екс-президента країни - Лі Мен Бака. Його також підозрюють у корупції.