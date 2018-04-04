 Екс-президентку Південної Кореї ув′язнили на 24 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Екс-президентку Південної Кореї ув'язнили на 24 роки

Колишню президентку Кореї визнано винною у корупції та зловживанні владою, її засуджено до 24-річного ув'язнення та штрафу на суму, що в перерахунку становить 17 мільйонів доларів.

Пак Кин Хє визнали винною у зловживанні владою

Пак Кин Хє визнали винною у зловживанні владою

Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє визнано винною у зловживанні владою та корупції. Відповідний вирок зачитав суддя Центрального окружного суду Сеула в п'ятницю, 6 квітня. Пак Кин Хє засуджено до 24 років ув'язнення та 18 мільярдів вон штрафу (близько 17 мільйонів доларів США в перерахунку). За даними слідчих, під час перебування на посаді екс-президентка примушувала компанії жертвувати гроші на загальну суму 72 мільйони доларів США двом фундаціям, які контролювала її спільниця Цой Сун Сіль.

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Екс-президента Південної Кореї Лі Мен Бака серед іншого звинувачують у хабарництві, розкраданні коштів та зловживанні владою. (22.03.2018)

Колишня президентка Південної Кореї, 66-річна Пак Кин Хє, може провести 30 років за ґратами. Прокуратура вважає її головною винуватицею корупційного скандалу. (27.02.2018)

Колишня глава держави не була присутня на слуханні справи, оскільки від початку жовтня 2017 року вона ігнорує засідання. Пак Кин Хє називає справу проти неї "політичною помстою".

Прокуратура вимагала для Пак Кин Хє 30 років ув'язнення та штраф у розмірі 118,5 мільярдів вон (111 мільйонів доларів).

Нагадаємо, що в грудні 2016 року парламент Південної Кореї оголосив президентці імпічмент, в країні пройшла масова кампанія, спрямована проти глави держави. 10 березня конституційний суд підтвердив відставку Пак Кин Хє. Її подругу Цой Сун Сіль було засуджено до 20 років ув'язнення.

У березні 2018 року суд Сеула за запитом генеральної прокуратури Південної Кореї видав ордер на арешт іншого екс-президента країни - Лі Мен Бака. Його також підозрюють у корупції.

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