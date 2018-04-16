Екс-моделі Playboy дозволили публічно говорити про можливий роман із Трампом

Колишня модель еротичного журналу Playboy Карен Макдугал досягла згоди з видавцем американського таблоїда National Enquirer, корпорацією American Media. Відтепер жінка може публічно говорити про начебто роман, який, за її словами, вона мала із нинішнім президентом США Дональдом Трампом. Про це компанія повідомила у середу, 18 квітня, передає агенція новин Reuters.

"American Media із задоволенням повідомляє, що досягла дружньої згоди з пані Макдугал, яка задовольнила бажання обох сторін", - зазначили у корпорації. У 2016 році видавець та екс-модель підписали угоду - ексклюзивні права на її розповідь часописові в обмін на 150 тисяч доларів. Макдугал також буде на обгортці Man's Journal у вересні 2018 року з великою статтею про неї. American Media отримає до 75 тисяч доларів з будь-якого майбутнього прибутку від продажу її історії.

За версією Макдугал, її роман з Трампом тривав 10 місяців. Вона була закохана в бізнесмена, а любовна інтрига почалася незадовго після того, як нинішня дружина президента США Меланія Трамп народила сина Беррона. У Білому домі заперечують зв'язок Трампа та екс-моделі.

У січні одна з жінок, які звинувачували президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в сексуальних домаганнях, подала на нього до суду за наклеп. Саммер Зервос звинувачує Трампа в тому, що він скористався її "тяжким емоційним станом". Американка в 2006 році знімалася в реаліті-шоу Дональда Трампа "Учень" (The Apprentice). За словами Зервос, сексуальним домаганням з боку Трампа вона піддалася пізніше - в 2007 році, коли той запросив її на співбесіду щодо можливого працевлаштування. Крім неї, в сексуальних домаганнях Трампа під час передвиборної кампанії звинуватили ще кілька жінок. Політик спростовував усі звинувачення, обіцяючи подати до суду на жінок, які звинувачували його, проте поки що так цього і не зробив.