 Екс-директор ФБР Комі: Трамп морально непридатний бути президентом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Екс-директор ФБР Комі: Трамп морально непридатний бути президентом

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі заявив, що вважає Дональда Трампа "морально непридатним" для президентської посади.

Джеймс Комі

Джеймс Комі

Колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі в неділю, 15 квітня, заявив в інтерв'ю ABC, що вважає Дональда Трампа "морально непридатним" бути президентом США.

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Зізнання екс-радника президента США Майкла Флінна щодо можливого втручання РФ у президентські вибори має важливе значення для слідства. Однак, як це вплине на Дональда Трампа? (04.12.2017)

У письмових свідченнях звільнений нещодавно голова ФБР Джеймс Комі переказав зміст своїх розмов з президентом Дональдом Трампом. Наводимо найделікатніші моменти протоколу. (08.06.2017)

"Я не вірю в те, що він (Трамп. - Ред.) розумово некомпетентний... Я не думаю, що він непридатний бути президентом з медичних причин. Я думаю, що він морально непридатний бути президентом", - сказав Комі. За його словами, в проханні Трампа припинити розслідування ФБР щодо колишнтього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна точно були "деякі ознаки перешкоджання юстиції". Комі висловив переконання в тому, що дані щодо зв'язків Трампа з росіянами, зібрані колишнім британським агентом, були гідними довіри.

Також екс-директор ФБР звернув увагу на негідне ставлення Трампа до жінок. "Особа, яка ставиться до жінок наче вони є шматками м'яса, яка постійно бреше... та наполягає, що американський народ має в це вірити, - ця особа непридатна бути президентом Сполучених Штатів з моральних міркувань", - вважає Комі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп звільнив Комі з посади у травні 2017 року, коли ФБР проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа та Росією. Відтоді глава держави неодноразово висловлював своє незадоволення Комі, назвавши його, зокрема, "найгіршим директором ФБР в історії".

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

    Автор: Світлана Кореновська


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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (01.08.2017)  

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