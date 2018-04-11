Екс-директор ФБР Комі: Трамп морально непридатний бути президентом

Колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі в неділю, 15 квітня, заявив в інтерв'ю ABC, що вважає Дональда Трампа "морально непридатним" бути президентом США.

"Я не вірю в те, що він (Трамп. - Ред.) розумово некомпетентний... Я не думаю, що він непридатний бути президентом з медичних причин. Я думаю, що він морально непридатний бути президентом", - сказав Комі. За його словами, в проханні Трампа припинити розслідування ФБР щодо колишнтього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна точно були "деякі ознаки перешкоджання юстиції". Комі висловив переконання в тому, що дані щодо зв'язків Трампа з росіянами, зібрані колишнім британським агентом, були гідними довіри.

Також екс-директор ФБР звернув увагу на негідне ставлення Трампа до жінок. "Особа, яка ставиться до жінок наче вони є шматками м'яса, яка постійно бреше... та наполягає, що американський народ має в це вірити, - ця особа непридатна бути президентом Сполучених Штатів з моральних міркувань", - вважає Комі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп звільнив Комі з посади у травні 2017 року, коли ФБР проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа та Росією. Відтоді глава держави неодноразово висловлював своє незадоволення Комі, назвавши його, зокрема, "найгіршим директором ФБР в історії".