 Експерти ОЗХЗ не можуть потрапити в сирійську Думу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.04.2018
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Політика й суспільство

Експерти ОЗХЗ не можуть потрапити в сирійську Думу

За даними дипломатів, Росія та Сирія не пускають експертів Організації із заборони хімічної зброї в місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки. Москва заперечує це.

Експерти ОЗХЗ в автомобілі ООН в Дамаску

Експерти ОЗХЗ в автомобілі ООН в Дамаску

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули в сирійську столицю Дамаск ще в суботу, 14 квітня, для розслідування ймовірної хімічної атаки в місті Дума, але їх туди досі не пускають. Про це у понеділок, 16 квітня, повідомили британське та шведське представництва при організації, інформує dpa.

"Росія і Сирія поки не надали доступ в Думу. Безперешкодний доступ необхідний. Росія і Сирія повинні співпрацювати", - заявила у понеділок, 16 квітня, британська делегація при ОЗХЗ у Twitter із посиланням на генерального директора організації Ахмета Узюмджу.

Росія заперечує закиди в перешкоджанні роботі експертів. "Подібні звинувачення Росії вважаємо безпідставними", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує агенція "Інтерфакс". У російському МЗС також заперечують факт недопуску експертів ОЗХЗ в Думу. "Це повністю виключено. Це ще одна вигадка британців", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, інформує агенція dpa.

Тим часом в США не виключають, що Росія могла знищити докази на місці ймовірної хімічної атаки в Думі. Про це заявив постійний представник США в ОЗХЗ Кеннет Уорд в ході засідання організації за зачиненими дверима в Гаазі. "Ми стурбовані тим, що росіяни могли знищити докази в спробі зірвати зусилля місії ОЗХЗ зі збору фактів, спрямованих на проведення ефективного розслідування", - сказав Кеннет Уорд, передає агенція Reuters. За його словами, ОЗХЗ має засудити сирійський уряд за хімічний терор і вимагати залучення винних до міжнародної відповідальності.

DW.COM

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США, Великобританія і Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума завданням ракетних ударів по військових цілях у Сирії. DW зібрала відомі факти про атаку. (14.04.2018)

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


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США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

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