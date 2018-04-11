Експерти ОЗХЗ не можуть потрапити в сирійську Думу

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули в сирійську столицю Дамаск ще в суботу, 14 квітня, для розслідування ймовірної хімічної атаки в місті Дума, але їх туди досі не пускають. Про це у понеділок, 16 квітня, повідомили британське та шведське представництва при організації, інформує dpa.

"Росія і Сирія поки не надали доступ в Думу. Безперешкодний доступ необхідний. Росія і Сирія повинні співпрацювати", - заявила у понеділок, 16 квітня, британська делегація при ОЗХЗ у Twitter із посиланням на генерального директора організації Ахмета Узюмджу.

Росія заперечує закиди в перешкоджанні роботі експертів. "Подібні звинувачення Росії вважаємо безпідставними", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує агенція "Інтерфакс". У російському МЗС також заперечують факт недопуску експертів ОЗХЗ в Думу. "Це повністю виключено. Це ще одна вигадка британців", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, інформує агенція dpa.

Тим часом в США не виключають, що Росія могла знищити докази на місці ймовірної хімічної атаки в Думі. Про це заявив постійний представник США в ОЗХЗ Кеннет Уорд в ході засідання організації за зачиненими дверима в Гаазі. "Ми стурбовані тим, що росіяни могли знищити докази в спробі зірвати зусилля місії ОЗХЗ зі збору фактів, спрямованих на проведення ефективного розслідування", - сказав Кеннет Уорд, передає агенція Reuters. За його словами, ОЗХЗ має засудити сирійський уряд за хімічний терор і вимагати залучення винних до міжнародної відповідальності.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.

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