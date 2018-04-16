 Експерти ОЗХЗ нарешті розпочали роботу в сирійській Думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Експерти ОЗХЗ нарешті розпочали роботу в сирійській Думі

Експерти Організації із заборони хімічної зброї змогли взяти в місті Дума зразки для аналізів. В ОЗХЗ не виключили іще одного візиту експертів туди.

Автомобілі з експертами ОЗХЗ у Дамаску, 14 квітня 2018 року

Автомобілі з експертами ОЗХЗ у Дамаску, 14 квітня 2018 року

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в суботу, 21 квітня, змогли потрапити в сирійське місто Дума та взяти зразки для аналізів з метою перевірки інформації про вчинення в місті 7 квітня хімічної атаки. Як зазначається в заяві базованої в Гаазі організації, "ОЗХЗ оцінить ситуацію та розгляне наступні кроки включно з можливим іще одним візитом до Думи".

Зразки доправлять до лабораторії ОЗХЗ у Рейсвейку під Гаагою. Після того їх надішлють до вибраних організацією фахових установ. "На основі аналізу зразків та іншої зібраної командою інформації та матеріалів місія підготує звіт на розгляд країн-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї", - зазначили в ОЗХЗ.

DW.COM

Вашингтон вбачає у діях Москви та Дамаска намагання приховати сліди хімічної атаки у місті Дума. Експертам ОЗХЗ перешкоджають працювати на місці, кажуть у Держдепартаменті США. (20.04.2018)

Спочатку добра новина: Третя світова війна не почалась. Але є й погана новина: ситуація в Сирії від завданих Заходом авіаударів не покращиться, вважає Крістіан Тріппе. (14.04.2018)

Експерти ОЗХЗ прибули в Сирію ще тиждень тому, 14 квітня, однак не могли розпочати роботу в Думі через безпекову ситуацію. США та Великобританія звинувачували Москву та Дамаск у затягуванні початку роботи експертів та намаганні приховати сліди ймовірної хімічної атаки.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на  місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


Дивитись відео 02:54

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

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