Експерти ОЗХЗ нарешті розпочали роботу в сирійській Думі

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в суботу, 21 квітня, змогли потрапити в сирійське місто Дума та взяти зразки для аналізів з метою перевірки інформації про вчинення в місті 7 квітня хімічної атаки. Як зазначається в заяві базованої в Гаазі організації, "ОЗХЗ оцінить ситуацію та розгляне наступні кроки включно з можливим іще одним візитом до Думи".

Зразки доправлять до лабораторії ОЗХЗ у Рейсвейку під Гаагою. Після того їх надішлють до вибраних організацією фахових установ. "На основі аналізу зразків та іншої зібраної командою інформації та матеріалів місія підготує звіт на розгляд країн-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї", - зазначили в ОЗХЗ.

Експерти ОЗХЗ прибули в Сирію ще тиждень тому, 14 квітня, однак не могли розпочати роботу в Думі через безпекову ситуацію. США та Великобританія звинувачували Москву та Дамаск у затягуванні початку роботи експертів та намаганні приховати сліди ймовірної хімічної атаки.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Звернення Трампа до нації Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Три об'єкти атак Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Жорсткіший удар Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Кілька потерпілих Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Відповідно до національних інтересів Великобританії Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Російські об'єкти не постраждали Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Дамаск перетнув "червону лінію" "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Хто і як завдавав ударів США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Канцлерка Німеччини підтримала атаку Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.

