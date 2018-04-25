 Ексклюзив DW: що Кличко-молодший розповів про Кличка-старшого? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.05.2018
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Політика й суспільство

Ексклюзив DW: що Кличко-молодший розповів про Кличка-старшого? (відео)

Чим займається після завершення спортивної кар’єри і як ставиться до свого брата-мера Києва? Про це та інше український боксер Володимир Кличко розповів в інтерв'ю Жанні Нємцовій. І навіть станцював брейк-данс...

Володимир Кличко під час інтерв'ю Жанні Нємцовій

Володимир Кличко під час інтерв'ю Жанні Нємцовій

Володимир Кличко: "Якщо я і вийду зараз на ринг, то лише заради благодійної мети. Думаю, що за ці 27 років у спорті я домігся того, про що і мріяти не міг. Я займався тим, про що навіть не міг подумати. Насправді, я щасливий, що обрав саме цей шлях, а не став лікарем. Замість того, щоб лікувати людей, я, по суті, відправляв цих людей до лікарів. І сам теж в якийсь момент опинявся після боїв у лікарні".

 

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Володимир Кличко: Використовуючи допінг, ви обманюєте вболівальників

У розмові з DW молодший з братів Кличко - Володимир - говорив про допінг, вміння відповідати на виклики долі, філософію спорту та свого старшого брата у політиці. (02.05.2018)  

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