Ексклюзив DW: що Кличко-молодший розповів про Кличка-старшого? (відео)

Володимир Кличко: "Якщо я і вийду зараз на ринг, то лише заради благодійної мети. Думаю, що за ці 27 років у спорті я домігся того, про що і мріяти не міг. Я займався тим, про що навіть не міг подумати. Насправді, я щасливий, що обрав саме цей шлях, а не став лікарем. Замість того, щоб лікувати людей, я, по суті, відправляв цих людей до лікарів. І сам теж в якийсь момент опинявся після боїв у лікарні".