 Екзит-поли: Путін набирає майже 73,9 відсотка голосів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Екзит-поли: Путін набирає майже 73,9 відсотка голосів

За даними екзит-полів, Володимир Путін набирає 73,9 відсотка голосів на президентських виборах у РФ. Україна та ЄС не визнають вибори у Криму.

Wahlen in Russland 2018 - Präsident Wladimir Putin (Reuters/M. Shemetov)

Згідно з даними екзит-полів, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ), Володимир Путін набирає 73,9 відсотки голосів виборців. Таким чином, він з великим відривом лідирує на виборах президента РФ, що відбулись у неділю, 18 березня. 

На другому місці, за даними соціологів, - Павло Грудінін з 11,2 відсотками голосів, на третьому - Володимир Жириновський, котрий отримав 6,7 відсотка голосів. Ксенія Собчак отримала 2,5 відсотка голосів виборців. 

Опитування ВЦИОМ проводилося на 1200 виборчих дільницях в 68-ми суб'єктах РФ. Загалом опитали понад 162 тисячі осіб. Наразі вибори президента в Росії завершились, останніми проголосували мешканці Калінінграда.

За даними російської Центральної виборчої комісії, станом на 18 годину за московським часом явка виборців становила 60 відсотків.

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Головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні заявила про невизнання проведення виборів Росією в анексованому Криму та наголосила на продовженні політики невизнання анексії півострова Росією. (16.03.2018)

МЗС України попереджає, що вибори президента РФ можуть мати сумнівну легітимність. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца. (18.03.2018)

Вибори у Криму Україна і ЄС визнають недійсними

Між тим з Криму повідомили, що результати так званого голосування на виборах президента РФ з півострова нададуть не раніше 19 березня. Ці вибори були першими виборами президента РФ, які проводились і на анексованому РФ українському півстрові. У Криму працювали 1,2 тисячі "дільниць", у регіоні були зареєстровані 1,5 мільйона "виборців". У Севастополі працювали 182 "дільниці", у списках зазначені понад 325 тисяч "виборців".

Як відомо, Україна не визнає результати виборів президента РФ, зважаючи на те, що вони незаконно проведені на території українського Криму. Крим є частиною території України, незаконно анексованою Росією у 2014 році.

Також і ЄС не визнає результати виборів у Криму, про що раніше заявила верховна представниця Брюсселя з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні.

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ відмовилось надіслати до Криму своїх спостерігачів.
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