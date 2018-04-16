ДТП в Кривому Розі: уряд України хоче скасувати жовтий сигнал світлофора

Після трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі, в якій загинуло дев'ятеро людей, український уряд ініціює відмову від жовтого сигналу світлофора в країні. Про це у середу, 18 квітня, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив опрацювати це питання та "у разі необхідності" його на засідання уряду. Перевірку доцільності скасування "жовтого" мають провести мінінфраструктури, МВС, Національна поліція, держагентство автомобільних доріг (Укравтодору) та держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), написав Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останні резонансні аварії в Україні пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора. "Деякі водії не хочуть розуміти і трактують це так, що одному ще можна, або іншому вже можна, а потім гинуть люди", - зазначив Лавренюк. На його думку, на українських світлофорах мають залишитися лише червоний і зелений сигнали, "як у багатьох країнах". При цьому проїзд на забороняючий сигнал, на переконання Лавренюка, має передбачати дуже жорстку відповідальність.

Як повідомлялось, 17 квітня в Кривому Розі зіткнулися пасажирський автобус, маршрутне таксі та легковий автомобіль. Внаслідок цього загинуло дев'ятеро людей, 25 отримали поранення.