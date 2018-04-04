 ДТП в Канаді: загинули гравці молодіжної хокейної команди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
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Новини

ДТП в Канаді: загинули гравці молодіжної хокейної команди

14 осіб загинули і ще 14 дістали ушкодження внаслідок аварії автобуса у канадській провінції Саскачеван. В автобусі на матч їхала молодіжна хокейна команда.

Поблизу місця автокатастрофи в Канаді

Поблизу місця автокатастрофи в Канаді

Щонайменше 14 осіб загинули внаслідок аварії автобуса молодіжної хокейної команди ввечері у п'ятницю, 6 квітня, в канадській провінції Саскачеван. Ще 14 осіб дістали поранення, з них троє перебувають у важкому стані, повідомляють місцеві ЗМІ. Автобус команди Humboldt Broncos, який їхав на матч з Nipawin Hawks, зіштовхнувся з вантажівкою неподалік міста Тісдейл. Команда складалася з 24 гравців віком від 16 до 21 року.

Стан водія вантажівки залишається невідомим. За інформацією та підтримкою родичів жертв направили до церкви Ніпавіна - міста, де мала відбутися гра молодих хокеїстів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття батькам загиблих: "Я не можу уявити, через що батькам доводиться проходити. Мої співчуття тим, кого торкнулася ця страшна трагедія", - написав Трюдо в Twitter.

 

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