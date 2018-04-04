ДТП в Канаді: загинули гравці молодіжної хокейної команди

14 осіб загинули і ще 14 дістали ушкодження внаслідок аварії автобуса у канадській провінції Саскачеван. В автобусі на матч їхала молодіжна хокейна команда.
Щонайменше 14 осіб загинули внаслідок аварії автобуса молодіжної хокейної команди ввечері у п'ятницю, 6 квітня, в канадській провінції Саскачеван. Ще 14 осіб дістали поранення, з них троє перебувають у важкому стані, повідомляють місцеві ЗМІ. Автобус команди Humboldt Broncos, який їхав на матч з Nipawin Hawks, зіштовхнувся з вантажівкою неподалік міста Тісдейл. Команда складалася з 24 гравців віком від 16 до 21 року.
Стан водія вантажівки залишається невідомим. За інформацією та підтримкою родичів жертв направили до церкви Ніпавіна - міста, де мала відбутися гра молодих хокеїстів.
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