Друге пришестя Ryanair в Україну: чи стануть авіаквитки дійсно дешевшими

З другої спроби, але ірландська авіакомпанія Ryanair все ж вирішила вийти на український ринок. Очікування були настільки високими, що ще за два дні до підписання угоди між лоукостером та українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів" прем'єр-міністр Володимир Гройсман поспішив першим анонсувати цю подію під час засідання уряду. А саме підписання у п'ятницю, 23 березня, виглядало як урочиста церемонія - за участі президента України Петра Порошенка.

В результаті Ryanair значно збільшив загальну кількість рейсів на українському напрямку, ніж планувалося під час першої, провальної, спроби вийти на ринок перельотів країни в 2017 році: з восьми до 15. Утім, для того, аби привабити лоукостер, українським аеропортам довелося піти на суттєві поступки. За словами директора з розвитку аеропорту "Бориспіль" Максима Волошина, ірландській компанії була надана знижка у 80 відсотків на два портові збори. Але прем'єр Гройсман одразу ж поспішив захищати результат перемовин. На його переконання, запровадження нових знижок не тільки для Ryanair, але й інших авіаперевізників, зменшить їхні видатки на обслуговування в аеропорту. "І тут необхідно відстежити, щоб це позитивно позначилося на вартості авіаквитків", - зазначив прем'єр на засіданні уряду.

Київський аеропорт "Бориспіль" пішов на значні поступки заради підписання угоди з Ryanair

Цінова війна

У розмові із DW міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив: саме зниження цін на авіаквитки та збільшення доступності авіаподорожей для українців і було одним із головних завдань української влади під час пошуку шляхів забезпечити прихід на український ринок ірландського лоукостера. "Тепер продаж квитків стартує з десяти євро, тобто близько 300 гривень (за нинішнім курсом - близько 325 гривень. - Ред.), а ця сума вже доступна для багатьох українців", - пояснює міністр. Утім, за його словами, справа не лише у самому Ryanair, але й у конкуренції, яку пожвавлює поява нових гравців. Як приклад такого впливу Омелян наводить рішення іншого лоукостера, угорської компанії Wizz Air, що вже багато років здійснює авіаперевезення між Україною та низкою країн Європи, знизити ціни на 30 відсотків одразу після оголошення новини про підписання угоди із її конкурентом.

Водночас директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький закликає не бути занадто оптимістичними у оцінках. Адже значна різниця буде, за його словами, помітною лише у перші місяці після появи Ryanair. "Звичайна європейська практика є такою: коли лоукостер заходить на ринок, він розв'язує цінову війну, і тоді ціна дійсно падає у рази", - каже експерт. Утім, пізніше, за його словами, коли стає зрозумілим, яку частку ринку вдалося таким чином закріпити, ціни потроху зростають до рівня ринкових, особливо на тих напрямках, з яких вдалося витіснити конкурентів.

Досить спокійно дивиться на ситуацію з майбутньою вартістю квитків у довгостроковій перспективі і колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. За його словами, усі авіакомпанії, включно із лоукостерами, використовують динамічне ціноутворення, коли складні алгоритми шляхом аналізу попиту визначають, скільки квитків та за якою ціною пропонувати. "Саме тому в літаку поруч у двох кріслах можуть сидіти пасажири, що летять за 25 та за 250 євро", - пояснює експерт. Промотарифи - коли ціна на рівні декількох десятків євро - на найпопулярніші туристичні напрями у нормальній ситуації можлива лише на незручний час та у низький сезон, каже Кава.

Гра на виліт

Опитані DW експерти відзначають - попри агресивну політику Ryanair, іншим авіакомпаніям на українському ринку поки ще нічого не загрожує. Так, Омелян впевнений, що резерв для зростання ще далеко не вичерпаний. За його словами, це добре показує приклад компанії Qatar Airways, що, попри недешеві квитки, після появи в Україні має переповнені рейси. А для української компанії МАУ, зазначає міністр, поява Ryanair може відкрити додаткові можливості. Завдяки добре розвиненому азійському напрямку український авіаперевізник зможе "підхполювати" пасажирів, що прибувають до Києва ірландським лоукостером, аби подорожувати далі, каже Омелян.

Трохи важче доведеться угорській WizzAir, додає Кава. "Після зміни стратегії Ryanair активізувався на тих напрямках, на яких заробляють угорці", - пояснює експерт. Тому у підсумку на деяких маршрутах може залишитися лише один із перевізників, попереджає він. Водночас Ланецький переконаний, що набагато більшу небезпеку Ryanair несе для невеликих компаній, які мають значно менше резервів, аби витримати тривале протистояння.

За словами українського міністра, шеф Ryanair Майкл О'Лірі вже відзвітував йому: левова частка квитків в Україну продана

Пастка для аеропортів

За словами Омеляна, шанси на те, що Ryanair не зупиниться на досягнутому та буде розширювати географію польотів з України, є надзвичайно високими. Міністр попереджає: поява нових українських міст на мапі ірландського лоукостера залежатиме від того, як інші аеропорти вестимуть переговори із Ryanair, та успішності перших місяців роботи авіакомпанії. "Хоча щодо другого, я вже отримав листа від керівника Ryanair Майкла О'Лірі щодо того, що впродовж перших днів продажу квитків значна їхня частка вже була розкуплена", - розповідає Омелян. Він упевнений: на майбутні рейси ірландського лоукостера цілком можуть претендувати також Дніпро, Одеса та Харків.

Натомість за словами Ланецького, для розвитку українських летовищ прихід Ryanair може мати й опосередковані негативні наслідки. Зниження тарифів "Борисполя" призведе до значної втрати надходжень, які можна було б спрямувати на розвиток авіаційної інфраструктури, каже експерт. За його попередніми оцінками, за ці гроші можна було відновлювати по декілька аеропортів на рік. Ланецький упевнений: однією із причин, чому міжнародні авіакомпанії не літають до багатьох українських міст, є занедбані аеропорти.