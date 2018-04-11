Дрес-код для успішних чоловіків: стильна "casual friday" (відео)

Повсякденна п'ятниця - це міф, стверджує стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Ви ж не працюєте по п'ятницях гірше! Утім, якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, як вдягтися буденно, але стильно.
Повсякденний стиль - для дому! Якщо Ви чоловік за 35 і дивитеся це відео, то, можливо, до Вас уже дійшло, що найкраще Ви виглядаєте в костюмі, який гарно сидить. Чому успішні та поважні підприємства впроваджують такий дурнуватий дрес-код, як "casual friday", для стильного ведучого DW Ґергарда Ельферса загадка. Але якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, що радить експерт, щоб вдягтися буденно, але стильно.
Ведучий DW Ґергард Ельферс дає три головні поради, як визначити, чи пасує той чи інший костюм в магазині саме вам. (06.02.2018)
Замість джинсів та футболок - костюм та краватка. Що діловому чоловіку необхідно мати в своєму гардеробі та як пристойно одягатися в офіс, знає стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. (11.12.2017)