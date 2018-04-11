 Дрес-код для успішних чоловіків: стильна ″casual friday″ (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.04.2018
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Культура й стиль життя

Дрес-код для успішних чоловіків: стильна "casual friday" (відео)

Повсякденна п'ятниця - це міф, стверджує стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Ви ж не працюєте по п'ятницях гірше! Утім, якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, як вдягтися буденно, але стильно.

DW Wirtschaft Dresscode mit Gerhard Elfers

Повсякденний стиль - для дому! Якщо Ви чоловік за 35 і дивитеся це відео, то, можливо, до Вас уже дійшло, що найкраще Ви виглядаєте в костюмі, який гарно сидить. Чому успішні та поважні підприємства впроваджують такий дурнуватий дрес-код, як "casual friday", для стильного ведучого DW Ґергарда Ельферса загадка. Але якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, що радить експерт, щоб вдягтися буденно, але стильно.

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"Сидить як улитий": як підібрати чоловічий костюм (відео)

Ведучий DW Ґергард Ельферс дає три головні поради, як визначити, чи пасує той чи інший костюм в магазині саме вам. (06.02.2018)  

Дрес-код для успішних чоловіків: поради українському підприємцю (відео)

Замість джинсів та футболок - костюм та краватка. Що діловому чоловіку необхідно мати в своєму гардеробі та як пристойно одягатися в офіс, знає стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. (11.12.2017)  

До чиїх порад варто дослухатися при виборі ділового костюму? (відео)

Щоб знайти власний діловий стиль, багатьом чоловікам знадобляться роки. Однак не варто зневірливо знову натягувати джинси, заспокоює ведучий DW Ґергард Ельферс. Шукайте підтримки у тих, чиєму смаку довіряєте. (22.01.2018)  

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