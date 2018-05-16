До 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення світу - ООН

Понад дві третини світового населення сконцентрується в містах до 2050 року, йдеться в дослідженні ООН, оприлюдненому в середу, 16 травня, інформує агенція dpa.
Урбанізація та загальне зростання чисельності населення в світі додасть містам ще 2,5 мільярда жителів до 2050 року, прогнозують в ООН. У містах житиме 68 відсотків населення світу.
Майже 90 відсотків цього зростання припаде на країни Азії та Африка, де наразі проживає майже 90 відсотків сільського населення світу. при цьому 35 відсотків сукупного зростання міського населення припаде на три країни: Індію з очікуваним приростом у 416 мільйонів осіб, Китай (255 мільйонів) та Нігерію (189 мільйонів).
Нині ж найбільш урбанізованими регіонами світу є Північна Америка (82 відсотки міського населення), Латинська Америка та Кариби (81 відсоток), а також Європа (74 відсотки). Рівень урбанізації в Азії дещо нижчий і складає 50 відсотків. В Африці в містах проживає 43 відсотки населення континенту.
За даними ООН, від 1950 року до 2018 року міське населення світу зросло з 751 мільйона до 4,2 мільярда осіб.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Місто майбутнього у пустелі (Неом, Саудівська Аравія)
Неом стане найбезпечнішим, найефективнішим і найсучаснішим містом у світі, обіцяє влада Саудівської Аравії. 500 мільярдів доларів США інвестують у нову спеціальну економічну зону у Червоному морі. Екологічно чисте місто високих технологій існуватиме на основі окремого закону та надаватиме робочі місця молоді. Першу фазу його будівництва мають завершити до 2025 року.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Зелене місто-привид (Масдар-сіті, Абу-Дабі)
Екологічне та високотехнологічне місто Масдар в Об'єднаних Арабських Еміратах мало бути готовим до 2016 року. Однак в процесі будівництва відмовилися від концепції міста без викидів, а завершення робіт перенесли на 2030 рік. Міжнародне агентство з відновлюваної енергії IRENA та компанії на кшталт Siemens там уже представлені, однак мешканців у місті поки що немає.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Монгольське еко-місто (Мідар-сіті, Монголія)
Монгольська столиця задихається від смогу та великої кількості транспорту. Щоб виправити ситуацію, на південь від Улан-Батора планують побудувати нове місто - Мідар. Згідно з планом німецького архітектора Штефана Шміца, до 2030 року у цьому екологічно чистому місті мають мешкати 90 тисяч людей, а пізніше - до 300 тисяч. А символом міста має стати найбільша у світі статуя Будди.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Нове портове місто (Лінганг Нью Сіті, Китай)
Новий комерційний центр - Лінганг Нью Сіті - будують поблизу китайського мегаполіса Шанхаю. Місто розробило архітекторське бюро Gerkan, Marg & Partner з Гамбурга. За задумом, це має бути сучасне, зручне для життя і соціальної активності місто для 800 тисяч людей. Роботу тут пропонуватимуть у сфері hi-tech-досліджень, у порту Яншань та зоні вільної торгівлі, яка прилягає до порту.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Розумне місто (Сонгдо, Південна Корея)
Шість квадратних кілометрів суходолу були насипані у морі для побудови південнокорейського міста Сонгдо. Воно претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Сонгдо вже має 100 тисяч жителів. Транспортний трафік, робота поліції, приватні будинки - усе місто підключене до цифрової мережі та обладнане камерами та сенсорами.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Манхеттен в Африці (Еко Атлантік Сіті, Нігерія)
Неподалік від найбільшого міста Нігерії Лагоса земснаряди намивають ґрунт для побудови розкішного фінансового центру та життя щонайменше 250 тисяч людей. У місті Еко Атлантік Сіті зведуть торгові центри, хмарочоси і порти для яхт. Для Африки - безпрецедентний амбітний проект. У Нігерії понад половина населення живе за межею бідності. Критики вбачають у новому місті безпечний притулок для багатих.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Білл Гейтс Сіті (Бельмонт-Смарт-Сіті, США)
За інформацією з офіційної сторінки проекту, за планами побудови Бельмонт-Смарт-Сіті у штаті Арізона стоїть засновник Microsoft Білл Гейтс. Смарт-Сіті, розраховане на 200 тисяч жителів, зведуть за 70 кілометрів від міста Фенікс. Тут втілять у життя проекти Smart Home, Smart Work та Smart City. Утім, грандіозний задум ще на початковій стадії.
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Нові розумні міста, які "з нуля" будують в усьому світі
Гугл-місто (Квейсайд, Торонто, Канада)
Холдинг Alphabet, якому належить Google, будує новий житловий квартал у канадському місті Торонто. Планується, що близько десяти тисяч осіб насолоджуватимуться життям тут без смогу, сміття та дорожніх заторів. Натомість, як і потребують вимоги часу, місто буде обладнане розумними цифровими технологіями, які збиратимуть великі масиви даних про мешканців "Квейсайду Торонто".
Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий