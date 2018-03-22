До 20 країн ЄС можуть вислати російських дипломатів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018

У відповідь на отруєння в британському Солсбері екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля осійських дипломатів можуть вислати до 20-ти європейських країн, а також зі США. Солідаризуючись з Великобританієюдо видворення співробітників російських диппредставництв готуються Франція, ФРН, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія та ще до дев'яти інших країн. Ці заходи стосуватимуться дипломатів, пов'язаних зі шпигунською мережею Москви, повідомило в суботу, 24 березня, The Times з посиланням на власні джерела. За даними журналістів видання, "безпрецедентна скоординована акція" розпочнеться 26 березня.

Раніше американський телеканал CNN, посилаючись на анонімні джерела, повідомив, що президент США Дональд Трамп теж може вдатися до висилки окремих російських дипломатів, число яких поки не визначено. Трамп ще має отримати відповідну письмову рекомендацію від Ради національної безпеки США. Саме цей орган розробляє низку заходів щодо Москви. Видворення дипломатів розглядається у цьому списку як найсерйозніший варіант відповіді Білого дому. Якщо Трамп вирішить виконати рекомендації Ради, то оголошення про висилку співробітників дипмісії може пролунати вже наступного тижня.

Вашингтон чекає на реакцію Європи

Також неназваний високопоставлений дипломат розповів CNN, що серед країн, які 26 березня "швидше за все" оголосять заходи щодо російських дипломатичних працівників, будуть Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, країни Балтії та низка інших держав. Джерело стверджує, що в Білому домі очікували реакції Європи.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди у свій бік категорично відкидає. Днями російський президент Володимир Путін назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії.