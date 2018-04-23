 До Німеччини на навчання прибула українська військова техніка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

До Німеччини на навчання прибула українська військова техніка

Сім БТР і п'ять танків Т-84 прибули з України до ФРН. Бронетехніку використають для міжнародних військових навчань Combined Resolve Х у Баварії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Український військовий на Донбасі. Фото з архіву

Український військовий (фото з архіву)

DW.COM

Українські військові та їх колеги з країн-членів НАТО розпочали підготовку до військових маневрів Rapid Trident-2018. Президент України Порошенко вже санкціонував допуск іноземних військових. (29.01.2018)

Вертольоти ВМС України здійснили тренувальну посадку на американський корабель у складних погодних умовах у Чорному морі. Було відпрацьовано взаємодію з кораблями країн-партнерів відповідно до стандартів НАТО. (02.12.2017)

Українська військова техніка прибула на полігон поблизу німецького міста Хоенфельс для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve Х. Про це в вівторок, 24 квітня, повідомив на Facebook Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Десантно-штурмова рота озброєна сімома бронетранспортерами БТР-80, а танкісти братимуть участь у навчаннях на п’яти танках Т-84. "Вся техніка попередньо в Україні була відремонтована. Доставляли її до ФРН автотралами, подолавши понад тисячу кілометрів", - уточнили в Генштабі.

Українські військові, які беруть участь у навчаннях, кілька місяців тому повернулися після виконання завдань у Авдіївці Донецької області, вказано в повідомленні.

Також за темою

Treffen der Vorstände von Sejm und Bundestag in Dresden

Екс-глава МЗС Польщі: Путін дуже боїться санкцій Заходу 26.10.2017

Колишній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів в інтерв'ю DW про загрозу, яка Росія несе для Польщі та всіх членів НАТО, та очікування від дій Москви на Донбасі.

Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна

Quo vadis, Вірменіє?

У якому напрямку піде країна після відставки Саргсяна, ще не зовсім зрозуміло, пише Міодраг Шоріч.  

Індустрія 4.0 - скрізь на Ганноверському ярмарку (DW/H.Böhme)

Як виглядатиме Індустрія 4.0

Зазирнути у майбутнє пропонує Ганноверський ярмарок. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  