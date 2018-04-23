До Німеччини на навчання прибула українська військова техніка

Українська військова техніка прибула на полігон поблизу німецького міста Хоенфельс для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve Х. Про це в вівторок, 24 квітня, повідомив на Facebook Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Десантно-штурмова рота озброєна сімома бронетранспортерами БТР-80, а танкісти братимуть участь у навчаннях на п’яти танках Т-84. "Вся техніка попередньо в Україні була відремонтована. Доставляли її до ФРН автотралами, подолавши понад тисячу кілометрів", - уточнили в Генштабі.

Українські військові, які беруть участь у навчаннях, кілька місяців тому повернулися після виконання завдань у Авдіївці Донецької області, вказано в повідомленні.